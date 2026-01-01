Audiobookshelf adalah server media self-hosted komprehensif yang dirancang khusus untuk audiobook, podcast, dan e-book. Dibangun dengan fokus pada privasi dan fleksibilitas, ia menawarkan antarmuka web intuitif yang tersedia sebagai Progressive Web App (PWA) untuk akses tanpa hambatan dari browser mana pun, ditambah aplikasi seluler native untuk Android dan iOS yang mendukung mendengarkan secara offline. Dengan lebih dari 9.000 bintang di GitHub, Audiobookshelf telah menjadi solusi terkemuka untuk manajemen media audio self-hosted.

Kasus Penggunaan Umum

Penggemar audiobook menggunakan Audiobookshelf untuk mengatur dan melakukan streaming koleksi audiobook pribadi mereka di semua perangkat tanpa bergantung pada platform berpemilik. Pendengar podcast menggunakannya untuk membuat perpustakaan podcast pribadi dengan episode yang diunduh secara otomatis dari acara favorit mereka. Keluarga memanfaatkan dukungan multi-pengguna untuk mempertahankan pelacakan kemajuan individu dan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk setiap anggota. Pembuat konten dan pendidik memanfaatkan pembuatan feed RSS untuk mendistribusikan konten audio secara pribadi kepada audiens tertentu.

Fitur Utama

Dukungan multi-pengguna dengan izin khusus dan pelacakan kemajuan individu

Progressive Web App (PWA) untuk akses berbasis browser dan aplikasi seluler untuk iOS dan Android

Pengambilan metadata dan sampul otomatis dari berbagai penyedia (Audible, Google Books, iTunes, dan lainnya)

Editor bab audiobook dengan pencarian bab melalui Audnexus API

Streaming semua format audio secara langsung tanpa transcoding

Pencarian, langganan, dan unduhan otomatis podcast dengan manajemen episode

Alat file audio untuk menggabungkan beberapa file ke format m4b

Penyematan metadata langsung ke file audio

Feed RSS terbuka untuk audiobook dan episode podcast untuk kompatibilitas pemutar eksternal

Dukungan e-book eksperimental (epub, pdf, cbr, cbz) dengan pembaca bawaan

Kirim e-book ke perangkat Kindle melalui email

Pencadangan harian otomatis dengan konfigurasi pencadangan terjadwal

Dukungan Chromecast untuk streaming ke TV dan speaker pintar

Pemindaian perpustakaan otomatis tanpa pemindaian ulang manual

Manajemen koleksi untuk mengatur audiobook dan seri

Mengapa menerapkan Audiobookshelf di Hostinger VPS

Menerapkan Audiobookshelf di Hostinger VPS memastikan kontrol penuh atas perpustakaan audiobook dan podcast Anda tanpa ketergantungan vendor atau biaya langganan. Lingkungan VPS menyediakan sumber daya khusus untuk streaming yang lancar ke banyak pengguna bersamaan tanpa buffering, menjadikannya ideal untuk berbagi keluarga. Anda mendapatkan manfaat dari ketersediaan 24/7 dengan uptime yang andal sehingga media Anda selalu dapat diakses dari mana saja, ditambah kapasitas penyimpanan yang cukup untuk koleksi audiobook besar dan arsip podcast yang terus bertambah. Infrastruktur Hostinger menawarkan kecepatan jaringan yang cepat untuk streaming dan pengunduhan cepat ke perangkat seluler, sementara volume persisten melindungi perpustakaan, metadata, dan kemajuan pengguna Anda yang tertata rapi. Lingkungan terisolasi memastikan kebiasaan mendengarkan pribadi Anda tetap privat, dengan keamanan tingkat profesional untuk hosting media yang mungkin mencakup audiobook yang dibeli atau rekaman pribadi.