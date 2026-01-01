Audiobookshelf
เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์เอง พร้อมรองรับผู้ใช้หลายคน
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Audiobookshelf
เกี่ยวกับ Audiobookshelf
Audiobookshelf คือมีเดียเซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์เองที่ครอบคลุม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหนังสือเสียง พอดแคสต์ และอีบุ๊ก สร้างขึ้นโดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่น มีอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่นจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ รวมถึงแอปมือถือแบบเนทีฟสำหรับ Android และ iOS ที่รองรับการฟังแบบออฟไลน์ ด้วยจำนวนดาวมากกว่า 9,000 ดวงบน GitHub Audiobookshelf ได้กลายเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับการจัดการสื่อเสียงแบบโฮสต์เอง
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ที่ชื่นชอบหนังสือเสียงใช้ Audiobookshelf เพื่อจัดระเบียบและสตรีมคอลเลกชันหนังสือเสียงส่วนตัวของตนในทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ฟังพอดแคสต์ใช้งานเพื่อสร้างคลังพอดแคสต์ส่วนตัวพร้อมตอนที่ดาวน์โหลดอัตโนมัติจากรายการโปรด ครอบครัวใช้ประโยชน์จากการรองรับผู้ใช้หลายคนเพื่อติดตามความคืบหน้าส่วนบุคคลและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคน ผู้สร้างเนื้อหาและนักการศึกษาใช้ประโยชน์จากการสร้างฟีด RSS เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเสียงแบบส่วนตัวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
คุณสมบัติหลัก
- รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมสิทธิ์ที่กำหนดเองและการติดตามความคืบหน้าส่วนบุคคล
- Progressive Web App (PWA) สำหรับการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ และแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
- การดึงข้อมูลเมตาและปกอัตโนมัติจากผู้ให้บริการหลายราย (Audible Google Books iTunes และอื่นๆ)
- โปรแกรมแก้ไขบทหนังสือเสียงพร้อมการค้นหาบทผ่าน Audnexus API
- การสตรีมรูปแบบเสียงทั้งหมดแบบทันทีโดยไม่ต้องแปลงรหัส
- การค้นหาพอดแคสต์ การสมัครสมาชิก และการดาวน์โหลดอัตโนมัติพร้อมการจัดการตอน
- เครื่องมือไฟล์เสียงสำหรับการรวมหลายไฟล์เป็นรูปแบบ m4b
- การฝังข้อมูลเมตาลงในไฟล์เสียงโดยตรง
- ฟีด RSS แบบเปิดสำหรับหนังสือเสียงและตอนพอดแคสต์เพื่อความเข้ากันได้กับเครื่องเล่นภายนอก
- การรองรับอีบุ๊กแบบทดลอง (epub pdf cbr cbz) พร้อมโปรแกรมอ่านในตัว
- ส่งอีบุ๊กไปยังอุปกรณ์ Kindle ผ่านอีเมล
- การสำรองข้อมูลรายวันอัตโนมัติพร้อมการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา
- รองรับ Chromecast สำหรับการสตรีมไปยังทีวีและลำโพงอัจฉริยะ
- การสแกนไลบรารีอัตโนมัติโดยไม่ต้องสแกนซ้ำด้วยตนเอง
- การจัดการคอลเลกชันสำหรับการจัดระเบียบหนังสือเสียงและซีรีส์
ทำไมต้องติดตั้ง Audiobookshelf บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Audiobookshelf บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณควบคุมคลังหนังสือเสียงและพอดแคสต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก สภาพแวดล้อม VPS มีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการสตรีมที่ราบรื่นไปยังผู้ใช้หลายคนพร้อมกันโดยไม่มีการบัฟเฟอร์ ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งปันในครอบครัว คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพร้อม Uptime ที่เชื่อถือได้ ทำให้สื่อของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ รวมถึงความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับคอลเลกชันหนังสือเสียงขนาดใหญ่และคลังพอดแคสต์ที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีความเร็วเครือข่ายที่รวดเร็วสำหรับการสตรีมและดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์มือถือได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Persistent Volumes ช่วยปกป้องไลบรารี ข้อมูลเมตา และความคืบหน้าของผู้ใช้ที่คุณจัดระเบียบไว้อย่างดี สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาช่วยให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการฟังส่วนตัวของคุณยังคงเป็นส่วนตัว พร้อมการรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพสำหรับการโฮสต์สื่อที่อาจรวมถึงหนังสือเสียงที่ซื้อมาหรือการบันทึกส่วนตัว
