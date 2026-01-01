Audiobookshelf

Audiobookshelf

เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์เอง พร้อมรองรับผู้ใช้หลายคน

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Audiobookshelf

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Audiobookshelf

Audiobookshelf คือมีเดียเซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์เองที่ครอบคลุม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหนังสือเสียง พอดแคสต์ และอีบุ๊ก สร้างขึ้นโดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่น มีอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่นจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ รวมถึงแอปมือถือแบบเนทีฟสำหรับ Android และ iOS ที่รองรับการฟังแบบออฟไลน์ ด้วยจำนวนดาวมากกว่า 9,000 ดวงบน GitHub Audiobookshelf ได้กลายเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับการจัดการสื่อเสียงแบบโฮสต์เอง

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ที่ชื่นชอบหนังสือเสียงใช้ Audiobookshelf เพื่อจัดระเบียบและสตรีมคอลเลกชันหนังสือเสียงส่วนตัวของตนในทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ฟังพอดแคสต์ใช้งานเพื่อสร้างคลังพอดแคสต์ส่วนตัวพร้อมตอนที่ดาวน์โหลดอัตโนมัติจากรายการโปรด ครอบครัวใช้ประโยชน์จากการรองรับผู้ใช้หลายคนเพื่อติดตามความคืบหน้าส่วนบุคคลและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคน ผู้สร้างเนื้อหาและนักการศึกษาใช้ประโยชน์จากการสร้างฟีด RSS เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเสียงแบบส่วนตัวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

คุณสมบัติหลัก

  • รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมสิทธิ์ที่กำหนดเองและการติดตามความคืบหน้าส่วนบุคคล
  • Progressive Web App (PWA) สำหรับการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ และแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
  • การดึงข้อมูลเมตาและปกอัตโนมัติจากผู้ให้บริการหลายราย (Audible Google Books iTunes และอื่นๆ)
  • โปรแกรมแก้ไขบทหนังสือเสียงพร้อมการค้นหาบทผ่าน Audnexus API
  • การสตรีมรูปแบบเสียงทั้งหมดแบบทันทีโดยไม่ต้องแปลงรหัส
  • การค้นหาพอดแคสต์ การสมัครสมาชิก และการดาวน์โหลดอัตโนมัติพร้อมการจัดการตอน
  • เครื่องมือไฟล์เสียงสำหรับการรวมหลายไฟล์เป็นรูปแบบ m4b
  • การฝังข้อมูลเมตาลงในไฟล์เสียงโดยตรง
  • ฟีด RSS แบบเปิดสำหรับหนังสือเสียงและตอนพอดแคสต์เพื่อความเข้ากันได้กับเครื่องเล่นภายนอก
  • การรองรับอีบุ๊กแบบทดลอง (epub pdf cbr cbz) พร้อมโปรแกรมอ่านในตัว
  • ส่งอีบุ๊กไปยังอุปกรณ์ Kindle ผ่านอีเมล
  • การสำรองข้อมูลรายวันอัตโนมัติพร้อมการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา
  • รองรับ Chromecast สำหรับการสตรีมไปยังทีวีและลำโพงอัจฉริยะ
  • การสแกนไลบรารีอัตโนมัติโดยไม่ต้องสแกนซ้ำด้วยตนเอง
  • การจัดการคอลเลกชันสำหรับการจัดระเบียบหนังสือเสียงและซีรีส์

ทำไมต้องติดตั้ง Audiobookshelf บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Audiobookshelf บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณควบคุมคลังหนังสือเสียงและพอดแคสต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก สภาพแวดล้อม VPS มีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการสตรีมที่ราบรื่นไปยังผู้ใช้หลายคนพร้อมกันโดยไม่มีการบัฟเฟอร์ ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งปันในครอบครัว คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพร้อม Uptime ที่เชื่อถือได้ ทำให้สื่อของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ รวมถึงความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับคอลเลกชันหนังสือเสียงขนาดใหญ่และคลังพอดแคสต์ที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีความเร็วเครือข่ายที่รวดเร็วสำหรับการสตรีมและดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์มือถือได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Persistent Volumes ช่วยปกป้องไลบรารี ข้อมูลเมตา และความคืบหน้าของผู้ใช้ที่คุณจัดระเบียบไว้อย่างดี สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาช่วยให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการฟังส่วนตัวของคุณยังคงเป็นส่วนตัว พร้อมการรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพสำหรับการโฮสต์สื่อที่อาจรวมถึงหนังสือเสียงที่ซื้อมาหรือการบันทึกส่วนตัว

