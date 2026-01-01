Audiobookshelf
Servidor de audiolibros y podcasts autoalojado con soporte multiusuario
Elija el plan VPS para implementar Audiobookshelf
Se renueva a 9,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
Acerca de Audiobookshelf
Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado completo diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y libros electrónicos. Desarrollado con un enfoque en la privacidad y la flexibilidad, ofrece una interfaz web intuitiva disponible como aplicación web progresiva (PWA) para un acceso fluido desde cualquier navegador, además de aplicaciones móviles nativas para Android e iOS que permiten la escucha sin conexión. Con más de 9.000 estrellas en GitHub, Audiobookshelf se ha convertido en una solución líder para la gestión de medios de audio autoalojados.
Casos de uso comunes
Los entusiastas de los audiolibros usan Audiobookshelf para organizar y transmitir sus colecciones personales de audiolibros en todos sus dispositivos sin depender de plataformas propietarias. Los oyentes de podcasts lo implementan para crear bibliotecas privadas de podcasts con episodios de descarga automática de sus programas favoritos. Las familias utilizan el soporte multiusuario para mantener un seguimiento individual del progreso y recomendaciones personalizadas para cada miembro. Los creadores de contenido y educadores aprovechan la generación de feeds RSS para distribuir contenido de audio de forma privada a audiencias específicas.
Características clave
- Soporte multiusuario con permisos personalizados y seguimiento individual del progreso
- Aplicación web progresiva (PWA) para acceso basado en navegador y aplicaciones móviles para iOS y Android
- Obtención automática de metadatos y carátulas de múltiples proveedores (Audible, Google Books, iTunes y más)
- Editor de capítulos de audiolibros con búsqueda de capítulos a través de la API de Audnexus
- Transmisión en tiempo real de todos los formatos de audio sin transcodificación
- Búsqueda, suscripción y descarga automática de podcasts con gestión de episodios
- Herramientas de archivos de audio para fusionar múltiples archivos en formato m4b
- Incrustación de metadatos directamente en archivos de audio
- Feeds RSS abiertos para audiolibros y episodios de podcasts para compatibilidad con reproductores externos
- Soporte experimental de libros electrónicos (epub, pdf, cbr, cbz) con lector integrado
- Envío de libros electrónicos a dispositivos Kindle por correo electrónico
- Copias de seguridad diarias automatizadas con configuración de respaldo programado
- Soporte para Chromecast para transmitir a televisores y altavoces inteligentes
- Escaneo automático de la biblioteca sin reescaneos manuales
- Gestión de colecciones para organizar audiolibros y series
¿Por qué implementar Audiobookshelf en Hostinger VPS?
Implementar Audiobookshelf en Hostinger VPS garantiza un control total sobre tu biblioteca de audiolibros y podcasts sin dependencia de proveedor ni tarifas de suscripción. El entorno VPS proporciona recursos dedicados para una transmisión fluida a múltiples usuarios concurrentes sin interrupciones, lo que lo hace ideal para compartir en familia. Te beneficias de una disponibilidad 24/7 con un tiempo de actividad fiable para que tus medios estén siempre accesibles desde cualquier lugar, además de una capacidad de almacenamiento suficiente para grandes colecciones de audiolibros y archivos de podcasts en crecimiento. La infraestructura de Hostinger ofrece velocidades de red rápidas para una transmisión y descarga ágil a dispositivos móviles, mientras que los volúmenes persistentes protegen tus bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadatos y progreso de usuario. El entorno aislado garantiza que tus hábitos de escucha personales permanezcan privados, con seguridad de nivel profesional para alojar medios que pueden incluir audiolibros comprados o grabaciones personales.
