Audiobookshelf is een uitgebreide zelfgehoste mediaserver die specifiek is ontworpen voor audioboeken, podcasts en e-boeken. Gebouwd met een focus op privacy en flexibiliteit, biedt het een intuïtieve webinterface die beschikbaar is als een Progressive Web App (PWA) voor naadloze toegang vanuit elke browser, plus native mobiele apps voor Android en iOS die offline luisteren ondersteunen. Met meer dan 9.000 sterren op GitHub is Audiobookshelf een toonaangevende oplossing geworden voor het beheer van zelfgehoste audiomedia.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Audioboekliefhebbers gebruiken Audiobookshelf om hun persoonlijke audioboekcollecties op al hun apparaten te organiseren en te streamen, zonder afhankelijk te zijn van propriëtaire platforms. Podcastluisteraars gebruiken het om privé podcastbibliotheken te creëren met automatisch downloadende afleveringen van hun favoriete shows. Gezinnen maken gebruik van multi-user ondersteuning om individuele voortgangsregistratie en gepersonaliseerde aanbevelingen voor elk lid te behouden. Contentmakers en docenten maken gebruik van RSS-feedgeneratie om audiocontent privé te distribueren naar specifieke doelgroepen.

Belangrijkste functies

Ondersteuning voor meerdere gebruikers met aangepaste machtigingen en individuele voortgangsregistratie

Progressive Web App (PWA) voor browsertoegang en mobiele apps voor iOS en Android

Automatisch ophalen van metadata en coverart van meerdere providers (Audible, Google Books, iTunes, meer)

Audioboekhoofdstukeditor met hoofdstukopzoekfunctie via Audnexus API

On-the-fly streaming van alle audioformaten zonder transcodering

Podcast zoeken, abonneren en automatisch downloaden met afleveringsbeheer

Audiobestandstools voor het samenvoegen van meerdere bestanden naar m4b-formaat

Metadata direct in audiobestanden insluiten

Open RSS-feeds voor audioboeken en podcastafleveringen voor compatibiliteit met externe spelers

Experimentele e-boekondersteuning (epub, pdf, cbr, cbz) met ingebouwde lezer

Stuur e-boeken naar Kindle-apparaten via e-mail

Geautomatiseerde dagelijkse back-ups met geplande back-upconfiguratie

Chromecast-ondersteuning voor streaming naar tv en slimme luidsprekers

Automatische bibliotheekscanning zonder handmatige rescans

Collectiebeheer voor het organiseren van audioboeken en series

Waarom Audiobookshelf implementeren op Hostinger VPS

Het implementeren van Audiobookshelf op Hostinger VPS zorgt voor volledige controle over je audioboek- en podcastbibliotheek zonder vendor lock-in of abonnementskosten. De VPS-omgeving biedt dedicated resources voor soepele streaming naar meerdere gelijktijdige gebruikers zonder buffering, waardoor het ideaal is voor gezinsdeling. Je profiteert van 24/7 beschikbaarheid met betrouwbare uptime, zodat je media altijd en overal toegankelijk is, plus voldoende opslagcapaciteit voor grote audioboekcollecties en groeiende podcastarchieven. De infrastructuur van Hostinger biedt snelle netwerksnelheden voor snel streamen en downloaden naar mobiele apparaten, terwijl persistente volumes je zorgvuldig georganiseerde bibliotheken, metadata en gebruikersvoortgang beschermen. De geïsoleerde omgeving zorgt ervoor dat je persoonlijke luistergewoonten privé blijven, met professionele beveiliging voor het hosten van media die gekochte audioboeken of persoonlijke opnames kunnen bevatten.