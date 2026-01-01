Audiobookshelf는 오디오북, 팟캐스트, 전자책을 위해 특별히 설계된 포괄적인 자체 호스팅 미디어 서버입니다. 개인 정보 보호 및 유연성에 중점을 두고 구축되었으며, 모든 브라우저에서 원활하게 액세스할 수 있는 프로그레시브 웹 앱(PWA) 형태의 직관적인 웹 인터페이스와 오프라인 청취를 지원하는 Android 및 iOS용 기본 모바일 앱을 제공합니다. GitHub에서 9,000개 이상의 별을 받으며, Audiobookshelf는 자체 호스팅 오디오 미디어 관리 분야의 선도적인 솔루션이 되었습니다.

일반적인 사용 사례

오디오북 애호가들은 독점 플랫폼에 의존하지 않고 Audiobookshelf를 사용하여 모든 기기에서 개인 오디오북 컬렉션을 정리하고 스트리밍합니다. 팟캐스트 청취자들은 좋아하는 프로그램의 에피소드를 자동으로 다운로드하여 비공개 팟캐스트 라이브러리를 만듭니다. 가족들은 다중 사용자 지원을 활용하여 각 구성원의 개별 진행 상황 추적 및 개인화된 추천을 유지합니다. 콘텐츠 제작자와 교육자들은 RSS 피드 생성을 활용하여 특정 청중에게 오디오 콘텐츠를 비공개로 배포합니다.

주요 기능

사용자 지정 권한 및 개별 진행 상황 추적을 지원하는 다중 사용자 지원

브라우저 기반 액세스를 위한 프로그레시브 웹 앱(PWA) 및 iOS, Android용 모바일 앱

여러 제공업체(Audible, Google Books, iTunes 등)에서 메타데이터 및 표지 아트 자동 가져오기

Audnexus API를 통한 챕터 조회를 지원하는 오디오북 챕터 편집기

트랜스코딩 없이 모든 오디오 형식 실시간 스트리밍

에피소드 관리를 통한 팟캐스트 검색, 구독 및 자동 다운로드

여러 파일을 m4b 형식으로 병합하는 오디오 파일 도구

오디오 파일에 메타데이터 직접 삽입

외부 플레이어 호환성을 위한 오디오북 및 팟캐스트 에피소드용 공개 RSS 피드

내장 리더를 통한 실험적인 전자책 지원 (epub, pdf, cbr, cbz)

이메일을 통해 Kindle 기기로 전자책 전송

예약된 백업 구성을 통한 자동 일일 백업

TV 및 스마트 스피커로 스트리밍을 위한 Chromecast 지원

수동 재스캔 없이 자동 라이브러리 스캔

오디오북 및 시리즈 정리를 위한 컬렉션 관리

호스팅어 VPS에 Audiobookshelf를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Audiobookshelf를 배포하면 공급업체 종속이나 구독료 없이 오디오북 및 팟캐스트 라이브러리에 대한 완전한 제어권을 보장합니다. VPS 환경은 여러 동시 사용자에게 버퍼링 없이 원활한 스트리밍을 제공하는 전용 리소스를 제공하여 가족 공유에 이상적입니다. 안정적인 가동 시간으로 24시간 연중무휴 가용성을 누릴 수 있어 미디어를 언제 어디서든 액세스할 수 있으며, 대규모 오디오북 컬렉션과 증가하는 팟캐스트 아카이브를 위한 충분한 저장 공간도 제공합니다. 호스팅어의 인프라는 모바일 기기로의 빠른 스트리밍 및 다운로드를 위한 빠른 네트워크 속도를 제공하며, 영구 볼륨은 신중하게 정리된 라이브러리, 메타데이터 및 사용자 진행 상황을 보호합니다. 격리된 환경은 개인 청취 습관을 비공개로 유지하며, 구매한 오디오북 또는 개인 녹음을 포함할 수 있는 미디어 호스팅을 위한 전문가 수준의 보안을 제공합니다.