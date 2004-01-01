Audiobookshelfは、オーディオブック、ポッドキャスト、電子書籍に特化して設計された、包括的なセルフホスト型メディアサーバーです。プライバシーと柔軟性に重点を置いて構築されており、どのブラウザからでもシームレスにアクセスできるプログレッシブウェブアプリ（PWA）として利用可能な直感的なウェブインターフェースに加え、オフライン再生をサポートするAndroidおよびiOS用のネイティブモバイルアプリも提供しています。GitHubで9,000以上のスターを獲得し、Audiobookshelfはセルフホスト型オーディオメディア管理の主要なソリューションとなっています。

一般的な使用例

オーディオブック愛好家は、独自のプラットフォームに依存することなく、Audiobookshelfを使用して個人のオーディオブックコレクションをすべてのデバイスで整理し、ストリーミングしています。ポッドキャストリスナーは、お気に入りの番組のエピソードを自動ダウンロードするプライベートポッドキャストライブラリを作成するためにこれを導入しています。家族は、マルチユーザーサポートを利用して、各メンバーの個別の進捗状況追跡とパーソナライズされたおすすめを維持しています。コンテンツクリエイターや教育者は、RSSフィード生成を活用して、特定の視聴者にオーディオコンテンツを非公開で配信しています。

主な機能

カスタム権限と個別の進捗状況追跡を備えたマルチユーザーサポート

ブラウザベースのアクセス用プログレッシブウェブアプリ（PWA）と、iOSおよびAndroid用モバイルアプリ

複数のプロバイダー（Audible、Google Books、iTunesなど）からのメタデータとカバーアートの自動取得

Audnexus APIを介したチャプター検索機能を備えたオーディオブックチャプターエディター

トランスコーディングなしでのすべてのオーディオ形式のオンザフライストリーミング

エピソード管理機能を備えたポッドキャストの検索、購読、自動ダウンロード

複数のファイルをm4b形式に結合するためのオーディオファイルツール

オーディオファイルへのメタデータ直接埋め込み

外部プレーヤーとの互換性のためのオーディオブックおよびポッドキャストエピソード用のオープンRSSフィード

内蔵リーダーを備えた実験的な電子書籍サポート（epub、pdf、cbr、cbz）

メールを介してKindleデバイスに電子書籍を送信

スケジュールされたバックアップ構成による自動日次バックアップ

テレビやスマートスピーカーへのストリーミング用Chromecastサポート

手動再スキャンなしの自動ライブラリスキャン

オーディオブックとシリーズを整理するためのコレクション管理

Hostinger VPSにAudiobookshelfをデプロイする理由

Hostinger VPSにAudiobookshelfをデプロイすることで、ベンダーロックインやサブスクリプション料金なしで、オーディオブックとポッドキャストライブラリを完全に制御できます。VPS環境は、複数の同時ユーザーへのバッファリングなしのスムーズなストリーミングのために専用リソースを提供し、家族での共有に最適です。信頼性の高い稼働時間で24時間年中無休の可用性から恩恵を受け、メディアはどこからでも常にアクセス可能になります。さらに、大規模なオーディオブックコレクションや増え続けるポッドキャストアーカイブのための十分なストレージ容量も得られます。Hostingerのインフラストラクチャは、モバイルデバイスへの迅速なストリーミングとダウンロードのための高速ネットワーク速度を提供し、永続ボリュームは慎重に整理されたライブラリ、メタデータ、およびユーザーの進捗状況を保護します。隔離された環境は、購入したオーディオブックや個人の録音を含む可能性のあるメディアをホストするためのプロフェッショナルグレードのセキュリティを備え、個人のリスニング習慣がプライベートに保たれることを保証します。