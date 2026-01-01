Audiobookshelf
Über Audiobookshelf
Audiobookshelf ist ein umfassender selbstgehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Mit Fokus auf Datenschutz und Flexibilität bietet er eine intuitive Weboberfläche, die als Progressive Web App (PWA) für nahtlosen Zugriff von jedem Browser aus verfügbar ist, sowie native mobile Apps für Android und iOS, die Offline-Hören unterstützen. Mit über 9.000 Sternen auf GitHub ist Audiobookshelf zu einer führenden Lösung für die Verwaltung selbstgehosteter Audio-Medien geworden.
Häufige Anwendungsfälle
Hörbuch-Enthusiasten nutzen Audiobookshelf, um ihre persönlichen Hörbuchsammlungen auf allen Geräten zu organisieren und zu streamen, ohne auf proprietäre Plattformen angewiesen zu sein. Podcast-Hörer nutzen es, um private Podcast-Bibliotheken mit automatisch heruntergeladenen Episoden ihrer Lieblingssendungen zu erstellen. Familien nutzen die Mehrbenutzerunterstützung, um die individuelle Fortschrittsverfolgung und personalisierte Empfehlungen für jedes Mitglied zu gewährleisten. Content-Ersteller und Pädagogen nutzen die RSS-Feed-Generierung, um Audioinhalte privat an bestimmte Zielgruppen zu verteilen.
Hauptfunktionen
- Mehrbenutzerunterstützung mit benutzerdefinierten Berechtigungen und individueller Fortschrittsverfolgung
- Progressive Web App (PWA) für browserbasierten Zugriff und mobile Apps für iOS und Android
- Automatisches Abrufen von Metadaten und Cover-Art von mehreren Anbietern (Audible, Google Books, iTunes, u. a.)
- Hörbuch-Kapiteleditor mit Kapitel-Lookup über die Audnexus API
- On-the-fly-Streaming aller Audioformate ohne Transkodierung
- Podcast-Suche, -Abonnement und automatischer Download mit Episodenverwaltung
- Audio-Dateitools zum Zusammenführen mehrerer Dateien in das m4b-Format
- Metadaten-Einbettung direkt in Audio-Dateien
- Offene RSS-Feeds für Hörbücher und Podcast-Episoden zur Kompatibilität mit externen Playern
- Experimentelle E-Book-Unterstützung (epub, pdf, cbr, cbz) mit integriertem Reader
- E-Books per E-Mail an Kindle-Geräte senden
- Automatisierte tägliche Backups mit konfigurierbarer Zeitplanung
- Chromecast-Unterstützung für das Streaming auf TV und Smart Speaker
- Automatisches Scannen der Bibliothek ohne manuelle Neuscans
- Sammlungsverwaltung zum Organisieren von Hörbüchern und Serien
Warum Audiobookshelf auf Hostinger VPS bereitstellen
Die Bereitstellung von Audiobookshelf auf Hostinger VPS gewährleistet die vollständige Kontrolle über Ihre Hörbuch- und Podcast-Bibliothek ohne Anbieterbindung oder Abonnementgebühren. Die VPS-Umgebung bietet dedizierte Ressourcen für reibungsloses Streaming an mehrere gleichzeitige Benutzer ohne Pufferung, was sie ideal für die Familienfreigabe macht. Sie profitieren von 24/7-Verfügbarkeit mit zuverlässiger Betriebszeit, sodass Ihre Medien jederzeit und überall zugänglich sind, sowie ausreichender Speicherkapazität für große Hörbuchsammlungen und wachsende Podcast-Archive. Die Infrastruktur von Hostinger bietet schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten für schnelles Streaming und Herunterladen auf mobile Geräte, während persistente Volumes Ihre sorgfältig organisierten Bibliotheken, Metadaten und den Benutzerfortschritt schützen. Die isolierte Umgebung stellt sicher, dass Ihre persönlichen Hörgewohnheiten privat bleiben, mit professioneller Sicherheit für das Hosting von Medien, die gekaufte Hörbücher oder persönliche Aufnahmen enthalten können.
