Audiobookshelf ist ein umfassender selbstgehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Mit Fokus auf Datenschutz und Flexibilität bietet er eine intuitive Weboberfläche, die als Progressive Web App (PWA) für nahtlosen Zugriff von jedem Browser aus verfügbar ist, sowie native mobile Apps für Android und iOS, die Offline-Hören unterstützen. Mit über 9.000 Sternen auf GitHub ist Audiobookshelf zu einer führenden Lösung für die Verwaltung selbstgehosteter Audio-Medien geworden.

Häufige Anwendungsfälle

Hörbuch-Enthusiasten nutzen Audiobookshelf, um ihre persönlichen Hörbuchsammlungen auf allen Geräten zu organisieren und zu streamen, ohne auf proprietäre Plattformen angewiesen zu sein. Podcast-Hörer nutzen es, um private Podcast-Bibliotheken mit automatisch heruntergeladenen Episoden ihrer Lieblingssendungen zu erstellen. Familien nutzen die Mehrbenutzerunterstützung, um die individuelle Fortschrittsverfolgung und personalisierte Empfehlungen für jedes Mitglied zu gewährleisten. Content-Ersteller und Pädagogen nutzen die RSS-Feed-Generierung, um Audioinhalte privat an bestimmte Zielgruppen zu verteilen.

Hauptfunktionen

Mehrbenutzerunterstützung mit benutzerdefinierten Berechtigungen und individueller Fortschrittsverfolgung

Progressive Web App (PWA) für browserbasierten Zugriff und mobile Apps für iOS und Android

Automatisches Abrufen von Metadaten und Cover-Art von mehreren Anbietern (Audible, Google Books, iTunes, u. a.)

Hörbuch-Kapiteleditor mit Kapitel-Lookup über die Audnexus API

On-the-fly-Streaming aller Audioformate ohne Transkodierung

Podcast-Suche, -Abonnement und automatischer Download mit Episodenverwaltung

Audio-Dateitools zum Zusammenführen mehrerer Dateien in das m4b-Format

Metadaten-Einbettung direkt in Audio-Dateien

Offene RSS-Feeds für Hörbücher und Podcast-Episoden zur Kompatibilität mit externen Playern

Experimentelle E-Book-Unterstützung (epub, pdf, cbr, cbz) mit integriertem Reader

E-Books per E-Mail an Kindle-Geräte senden

Automatisierte tägliche Backups mit konfigurierbarer Zeitplanung

Chromecast-Unterstützung für das Streaming auf TV und Smart Speaker

Automatisches Scannen der Bibliothek ohne manuelle Neuscans

Sammlungsverwaltung zum Organisieren von Hörbüchern und Serien

Warum Audiobookshelf auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Audiobookshelf auf Hostinger VPS gewährleistet die vollständige Kontrolle über Ihre Hörbuch- und Podcast-Bibliothek ohne Anbieterbindung oder Abonnementgebühren. Die VPS-Umgebung bietet dedizierte Ressourcen für reibungsloses Streaming an mehrere gleichzeitige Benutzer ohne Pufferung, was sie ideal für die Familienfreigabe macht. Sie profitieren von 24/7-Verfügbarkeit mit zuverlässiger Betriebszeit, sodass Ihre Medien jederzeit und überall zugänglich sind, sowie ausreichender Speicherkapazität für große Hörbuchsammlungen und wachsende Podcast-Archive. Die Infrastruktur von Hostinger bietet schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten für schnelles Streaming und Herunterladen auf mobile Geräte, während persistente Volumes Ihre sorgfältig organisierten Bibliotheken, Metadaten und den Benutzerfortschritt schützen. Die isolierte Umgebung stellt sicher, dass Ihre persönlichen Hörgewohnheiten privat bleiben, mit professioneller Sicherheit für das Hosting von Medien, die gekaufte Hörbücher oder persönliche Aufnahmen enthalten können.