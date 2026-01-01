Audiobookshelf è un server multimediale self-hosted completo progettato specificamente per audiolibri, podcast ed e-book. Costruito con un focus su privacy e flessibilità, offre un'interfaccia web intuitiva disponibile come Progressive Web App (PWA) per un accesso senza interruzioni da qualsiasi browser, oltre ad app mobili native per Android e iOS che supportano l'ascolto offline. Con oltre 9.000 stelle su GitHub, Audiobookshelf è diventato una soluzione leader per la gestione di media audio self-hosted.

Casi d'uso comuni

Gli appassionati di audiolibri usano Audiobookshelf per organizzare e riprodurre in streaming le loro collezioni personali di audiolibri su tutti i dispositivi senza dipendere da piattaforme proprietarie. Gli ascoltatori di podcast lo utilizzano per creare librerie di podcast private con episodi scaricati automaticamente dai loro programmi preferiti. Le famiglie utilizzano il supporto multi-utente per mantenere il tracciamento individuale dei progressi e raccomandazioni personalizzate per ogni membro. I creatori di contenuti e gli educatori sfruttano la generazione di feed RSS per distribuire contenuti audio privatamente a pubblici specifici.

Funzionalità chiave

Supporto multi-utente con permessi personalizzati e tracciamento individuale dei progressi

Progressive Web App (PWA) per l'accesso basato su browser e app mobili per iOS e Android

Recupero automatico di metadati e copertine da più fornitori (Audible, Google Libri, iTunes e altri)

Editor di capitoli per audiolibri con ricerca capitoli tramite API Audnexus

Streaming on-the-fly di tutti i formati audio senza transcodifica

Ricerca, sottoscrizione e download automatico di podcast con gestione degli episodi

Strumenti per file audio per unire più file in formato m4b

Incorporamento dei metadati direttamente nei file audio

Feed RSS aperti per audiolibri ed episodi podcast per compatibilità con lettori esterni

Supporto sperimentale per e-book (epub, pdf, cbr, cbz) con lettore integrato

Invia e-book a dispositivi Kindle via email

Backup giornalieri automatizzati con configurazione di backup pianificato

Supporto Chromecast per lo streaming su TV e smart speaker

Scansione automatica della libreria senza nuove scansioni manuali

Gestione delle collezioni per organizzare audiolibri e serie

Perché implementare Audiobookshelf su Hostinger VPS

L'implementazione di Audiobookshelf su Hostinger VPS garantisce il controllo completo sulla tua libreria di audiolibri e podcast senza vincoli di fornitore o costi di abbonamento. L'ambiente VPS fornisce risorse dedicate per uno streaming fluido a più utenti contemporanei senza buffering, rendendolo ideale per la condivisione familiare. Benefici di una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un uptime affidabile, così i tuoi media sono sempre accessibili da qualsiasi luogo, oltre a una capacità di archiviazione sufficiente per grandi collezioni di audiolibri e archivi di podcast in crescita. L'infrastruttura di Hostinger offre velocità di rete elevate per streaming e download rapidi su dispositivi mobili, mentre i volumi persistenti proteggono le tue librerie, metadati e progressi utente accuratamente organizzati. L'ambiente isolato garantisce che le tue abitudini di ascolto personali rimangano private, con sicurezza di livello professionale per l'hosting di media che possono includere audiolibri acquistati o registrazioni personali.