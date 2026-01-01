Audiobookshelf — це комплексний медіасервер із самостійним розміщенням, розроблений спеціально для аудіокниг, подкастів та електронних книг. Створений з акцентом на конфіденційність та гнучкість, він пропонує інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, доступний як прогресивний веб-додаток (PWA) для безперешкодного доступу з будь-якого браузера, а також нативні мобільні додатки для Android та iOS, що підтримують офлайн-прослуховування. Маючи понад 9000 зірок на GitHub, Audiobookshelf став провідним рішенням для керування аудіомедіа з самостійним розміщенням.

Поширені випадки використання

Любителі аудіокниг використовують Audiobookshelf для організації та потокової передачі своїх особистих колекцій аудіокниг на всіх пристроях, не покладаючись на пропрієтарні платформи. Слухачі подкастів розгортають його для створення приватних бібліотек подкастів з автоматичним завантаженням епізодів зі своїх улюблених шоу. Сім'ї використовують підтримку кількох користувачів для відстеження індивідуального прогресу та персоналізованих рекомендацій для кожного члена. Творці контенту та викладачі використовують генерацію RSS-стрічок для приватної дистрибуції аудіоконтенту певній аудиторії.

Ключові функції

Підтримка кількох користувачів з індивідуальними дозволами та відстеженням прогресу

Прогресивний веб-додаток (PWA) для доступу через браузер та мобільні додатки для iOS та Android

Автоматичне отримання метаданих та обкладинок з кількох провайдерів (Audible, Google Books, iTunes тощо)

Редактор розділів аудіокниг з пошуком розділів через Audnexus API

Потокова передача всіх аудіоформатів без транскодування в реальному часі

Пошук подкастів, підписка та автоматичне завантаження з керуванням епізодами

Інструменти для аудіофайлів для об'єднання кількох файлів у формат m4b

Вбудовування метаданих безпосередньо в аудіофайли

Відкриті RSS-стрічки для аудіокниг та епізодів подкастів для сумісності із зовнішніми плеєрами

Експериментальна підтримка електронних книг (epub, pdf, cbr, cbz) із вбудованим читачем

Надсилання електронних книг на пристрої Kindle електронною поштою

Автоматичне щоденне резервне копіювання з налаштуванням розкладу

Підтримка Chromecast для потокової передачі на телевізор та розумні колонки

Автоматичне сканування бібліотеки без ручного повторного сканування

Керування колекціями для організації аудіокниг та серій

Чому варто розгорнути Audiobookshelf на Hostinger VPS

Розгортання Audiobookshelf на Hostinger VPS забезпечує повний контроль над вашою бібліотекою аудіокниг та подкастів без прив'язки до постачальника або абонентської плати. Середовище VPS надає виділені ресурси для плавної потокової передачі кільком одночасним користувачам без буферизації, що робить його ідеальним для спільного використання в сім'ї. Ви отримуєте переваги цілодобової доступності з надійним часом безвідмовної роботи, тому ваші медіа завжди доступні з будь-якого місця, а також достатню ємність сховища для великих колекцій аудіокниг та зростаючих архівів подкастів. Інфраструктура Hostinger пропонує високу швидкість мережі для швидкої потокової передачі та завантаження на мобільні пристрої, тоді як постійні томи захищають ваші ретельно організовані бібліотеки, метадані та прогрес користувачів. Ізольоване середовище гарантує конфіденційність ваших особистих звичок прослуховування, забезпечуючи професійний рівень безпеки для розміщення медіа, які можуть включати придбані аудіокниги або особисті записи.