Audiobookshelf là một máy chủ media tự host toàn diện được thiết kế đặc biệt cho sách nói, podcast và sách điện tử. Được xây dựng với trọng tâm là quyền riêng tư và tính linh hoạt, nó cung cấp giao diện web trực quan dưới dạng Ứng dụng web lũy tiến (PWA) để truy cập liền mạch từ bất kỳ trình duyệt nào, cùng với các ứng dụng di động gốc cho Android và iOS hỗ trợ nghe ngoại tuyến. Với hơn 9.000 sao trên GitHub, Audiobookshelf đã trở thành một giải pháp hàng đầu cho việc quản lý media âm thanh tự host.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Những người đam mê sách nói sử dụng Audiobookshelf để tổ chức và phát trực tuyến bộ sưu tập sách nói cá nhân của họ trên tất cả các thiết bị mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng độc quyền. Người nghe podcast triển khai nó để tạo thư viện podcast riêng tư với các tập tự động tải xuống từ các chương trình yêu thích của họ. Các gia đình sử dụng tính năng hỗ trợ đa người dùng để duy trì theo dõi tiến độ cá nhân và đề xuất cá nhân hóa cho từng thành viên. Người tạo nội dung và nhà giáo dục tận dụng tính năng tạo nguồn cấp dữ liệu RSS để phân phối nội dung âm thanh riêng tư cho các đối tượng cụ thể.

Các Tính Năng Chính

Hỗ trợ đa người dùng với quyền tùy chỉnh và theo dõi tiến độ cá nhân

Ứng dụng web lũy tiến (PWA) để truy cập dựa trên trình duyệt và ứng dụng di động cho iOS và Android

Tự động tìm nạp siêu dữ liệu và ảnh bìa từ nhiều nhà cung cấp (Audible, Google Books, iTunes, v.v.)

Trình chỉnh sửa chương sách nói với tính năng tra cứu chương qua API Audnexus

Phát trực tuyến tất cả các định dạng âm thanh ngay lập tức mà không cần chuyển mã

Tìm kiếm, đăng ký podcast và tự động tải xuống với quản lý tập

Công cụ tệp âm thanh để hợp nhất nhiều tệp thành định dạng m4b

Nhúng siêu dữ liệu trực tiếp vào tệp âm thanh

Nguồn cấp dữ liệu RSS mở cho sách nói và các tập podcast để tương thích với trình phát bên ngoài

Hỗ trợ sách điện tử thử nghiệm (epub, pdf, cbr, cbz) với trình đọc tích hợp

Gửi sách điện tử đến thiết bị Kindle qua email

Sao lưu tự động hàng ngày với cấu hình sao lưu theo lịch trình

Hỗ trợ Chromecast để phát trực tuyến lên TV và loa thông minh

Quét thư viện tự động mà không cần quét lại thủ công

Quản lý bộ sưu tập để tổ chức sách nói và chuỗi

Tại sao nên triển khai Audiobookshelf trên Hostinger VPS

Triển khai Audiobookshelf trên Hostinger VPS đảm bảo kiểm soát hoàn toàn thư viện sách nói và podcast của bạn mà không bị khóa nhà cung cấp hoặc phí đăng ký. Môi trường VPS cung cấp tài nguyên chuyên dụng để phát trực tuyến mượt mà cho nhiều người dùng đồng thời mà không bị giật, lý tưởng cho việc chia sẻ trong gia đình. Bạn được hưởng lợi từ tính khả dụng 24/7 với thời gian hoạt động đáng tin cậy để media của bạn luôn có thể truy cập được từ mọi nơi, cộng với dung lượng lưu trữ đủ lớn cho các bộ sưu tập sách nói lớn và kho lưu trữ podcast đang phát triển. Cơ sở hạ tầng của Hostinger cung cấp tốc độ mạng nhanh để phát trực tuyến và tải xuống nhanh chóng đến các thiết bị di động, trong khi các ổ đĩa bền vững bảo vệ các thư viện, siêu dữ liệu và tiến độ người dùng được tổ chức cẩn thận của bạn. Môi trường biệt lập đảm bảo thói quen nghe cá nhân của bạn vẫn riêng tư, với bảo mật cấp độ chuyên nghiệp để lưu trữ media có thể bao gồm sách nói đã mua hoặc bản ghi cá nhân.