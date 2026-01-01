Audiobookshelf

बहु-उपयोगकर्ता समर्थन के साथ स्व-होस्टेड ऑडियोबुक और पॉडकास्ट सर्वर

के बारे में Audiobookshelf

Audiobookshelf एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर है जिसे विशेष रूप से ऑडियोबुक, पॉडकास्ट और ई-बुक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। गोपनीयता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया गया, यह एक सहज वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो किसी भी ब्राउज़र से निर्बाध पहुँच के लिए प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) के रूप में उपलब्ध है, साथ ही ऑफ़लाइन सुनने का समर्थन करने वाले Android और iOS के लिए नेटिव मोबाइल ऐप भी हैं। GitHub पर 9,000 से अधिक स्टार्स के साथ, Audiobookshelf सेल्फ-होस्टेड ऑडियो मीडिया प्रबंधन के लिए एक अग्रणी समाधान बन गया है।

सामान्य उपयोग के मामले

ऑडियोबुक के शौकीन Audiobookshelf का उपयोग अपनी व्यक्तिगत ऑडियोबुक संग्रह को सभी डिवाइसों पर व्यवस्थित और स्ट्रीम करने के लिए करते हैं, बिना किसी मालिकाना प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए। पॉडकास्ट सुनने वाले इसे अपने पसंदीदा शो से ऑटो-डाउनलोडिंग एपिसोड के साथ निजी पॉडकास्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। परिवार प्रत्येक सदस्य के लिए व्यक्तिगत प्रगति ट्रैकिंग और व्यक्तिगत सिफारिशों को बनाए रखने के लिए मल्टी-यूज़र सपोर्ट का उपयोग करते हैं। सामग्री निर्माता और शिक्षक विशिष्ट दर्शकों को निजी तौर पर ऑडियो सामग्री वितरित करने के लिए RSS फ़ीड जनरेशन का लाभ उठाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

  • कस्टम अनुमतियों और व्यक्तिगत प्रगति ट्रैकिंग के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट
  • ब्राउज़र-आधारित पहुँच के लिए प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) और iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप
  • कई प्रदाताओं (Audible, Google Books, iTunes, और अधिक) से स्वचालित मेटाडेटा और कवर आर्ट प्राप्त करना
  • Audnexus API के माध्यम से चैप्टर लुकअप के साथ ऑडियोबुक चैप्टर एडिटर
  • ट्रांसकोडिंग के बिना सभी ऑडियो फॉर्मेट्स की ऑन-द-फ्लाई स्ट्रीमिंग
  • एपिसोड प्रबंधन के साथ पॉडकास्ट खोज, सदस्यता और ऑटो-डाउनलोड
  • कई फाइलों को m4b फॉर्मेट में मर्ज करने के लिए ऑडियो फाइल टूल्स
  • सीधे ऑडियो फाइलों में मेटाडेटा एम्बेड करना
  • बाहरी प्लेयर संगतता के लिए ऑडियोबुक और पॉडकास्ट एपिसोड के लिए ओपन RSS फ़ीड
  • बिल्ट-इन रीडर के साथ प्रायोगिक ई-बुक सपोर्ट (epub, pdf, cbr, cbz)
  • ईमेल के माध्यम से Kindle डिवाइस पर ई-बुक्स भेजें
  • निर्धारित बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्वचालित दैनिक बैकअप
  • टीवी और स्मार्ट स्पीकर पर स्ट्रीमिंग के लिए Chromecast सपोर्ट
  • मैन्युअल रीस्कैन के बिना स्वचालित लाइब्रेरी स्कैनिंग
  • ऑडियोबुक और सीरीज़ को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्शन प्रबंधन

Hostinger VPS पर Audiobookshelf क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Audiobookshelf डिप्लॉय करने से वेंडर लॉक-इन या सब्सक्रिप्शन शुल्क के बिना आपकी ऑडियोबुक और पॉडकास्ट लाइब्रेरी पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित होता है। VPS वातावरण कई समवर्ती उपयोगकर्ताओं को बिना बफरिंग के सुचारू स्ट्रीमिंग के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करता है, जिससे यह परिवार के साथ साझा करने के लिए आदर्श बन जाता है। आपको विश्वसनीय अपटाइम के साथ 24/7 उपलब्धता का लाभ मिलता है ताकि आपका मीडिया कहीं से भी हमेशा सुलभ रहे, साथ ही बड़े ऑडियोबुक संग्रह और बढ़ते पॉडकास्ट अभिलेखागार के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता भी मिलती है। Hostinger का इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल डिवाइसों पर त्वरित स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग के लिए तेज़ नेटवर्क गति प्रदान करता है, जबकि परसिस्टेंट वॉल्यूम आपकी सावधानीपूर्वक व्यवस्थित लाइब्रेरी, मेटाडेटा और उपयोगकर्ता प्रगति की रक्षा करते हैं। पृथक वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत सुनने की आदतें निजी रहें, जिसमें खरीदे गए ऑडियोबुक या व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग सहित मीडिया को होस्ट करने के लिए पेशेवर-ग्रेड सुरक्षा होती है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Audiobookshelf

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

