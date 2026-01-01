Audiobookshelf est un serveur multimédia auto-hébergé complet, conçu spécifiquement pour les livres audio, les podcasts et les e-books. Conçu en mettant l'accent sur la confidentialité et la flexibilité, il offre une interface web intuitive disponible sous forme d'application web progressive (PWA) pour un accès fluide depuis n'importe quel navigateur, ainsi que des applications mobiles natives pour Android et iOS prenant en charge l'écoute hors ligne. Avec plus de 9 000 étoiles sur GitHub, Audiobookshelf est devenu une solution de premier plan pour la gestion de médias audio auto-hébergés.

Cas d'utilisation courants

Les amateurs de livres audio utilisent Audiobookshelf pour organiser et diffuser leurs collections personnelles de livres audio sur tous leurs appareils sans dépendre de plateformes propriétaires. Les auditeurs de podcasts le déploient pour créer des bibliothèques de podcasts privées avec des épisodes téléchargés automatiquement à partir de leurs émissions préférées. Les familles utilisent le support multi-utilisateur pour maintenir le suivi de la progression individuelle et des recommandations personnalisées pour chaque membre. Les créateurs de contenu et les éducateurs exploitent la génération de flux RSS pour distribuer du contenu audio en privé à des publics spécifiques.

Fonctionnalités clés

Prise en charge multi-utilisateur avec des autorisations personnalisées et un suivi de la progression individuelle

Application web progressive (PWA) pour un accès basé sur le navigateur et applications mobiles pour iOS et Android

Récupération automatique des métadonnées et des couvertures auprès de plusieurs fournisseurs (Audible, Google Books, iTunes, etc.)

Éditeur de chapitres de livres audio avec recherche de chapitres via l'API Audnexus

Diffusion en continu à la volée de tous les formats audio sans transcodage

Recherche, abonnement et téléchargement automatique de podcasts avec gestion des épisodes

Outils de fichiers audio pour fusionner plusieurs fichiers au format m4b

Intégration des métadonnées directement dans les fichiers audio

Flux RSS ouverts pour les livres audio et les épisodes de podcast pour la compatibilité avec les lecteurs externes

Prise en charge expérimentale des e-books (epub, pdf, cbr, cbz) avec lecteur intégré

Envoyer des e-books aux appareils Kindle par e-mail

Sauvegardes quotidiennes automatisées avec configuration de sauvegarde planifiée

Prise en charge de Chromecast pour la diffusion vers la télévision et les enceintes intelligentes

Analyse automatique de la bibliothèque sans nouvelle analyse manuelle

Gestion des collections pour organiser les livres audio et les séries

Pourquoi déployer Audiobookshelf sur un VPS Hostinger

Le déploiement d'Audiobookshelf sur un VPS Hostinger garantit un contrôle total sur votre bibliothèque de livres audio et de podcasts, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais d'abonnement. L'environnement VPS fournit des ressources dédiées pour une diffusion fluide à plusieurs utilisateurs simultanés sans mise en mémoire tampon, ce qui le rend idéal pour le partage familial. Vous bénéficiez d'une disponibilité 24h/24 et 7j/7 avec une fiabilité de fonctionnement élevée, de sorte que vos médias sont toujours accessibles de n'importe où, ainsi que d'une capacité de stockage suffisante pour les grandes collections de livres audio et les archives de podcasts en croissance. L'infrastructure de Hostinger offre des vitesses réseau rapides pour la diffusion en continu et le téléchargement rapides vers les appareils mobiles, tandis que les volumes persistants protègent vos bibliothèques, métadonnées et progression utilisateur soigneusement organisées. L'environnement isolé garantit que vos habitudes d'écoute personnelles restent privées, avec une sécurité de niveau professionnel pour l'hébergement de médias pouvant inclure des livres audio achetés ou des enregistrements personnels.