Audiobookshelf, sesli kitaplar, podcast'ler ve e-kitaplar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir self-hosted medya sunucusudur. Gizlilik ve esnekliğe odaklanılarak geliştirilen bu sunucu, herhangi bir tarayıcıdan sorunsuz erişim için Aşamalı Web Uygulaması (PWA) olarak sunulan sezgisel bir web arayüzü ve çevrimdışı dinlemeyi destekleyen Android ve iOS için yerel mobil uygulamalar sunar. GitHub'da 9.000'den fazla yıldıza sahip olan Audiobookshelf, self-hosted sesli medya yönetimi için önde gelen bir çözüm haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Alanları

Sesli kitap meraklıları, tescilli platformlara bağımlı kalmadan kişisel sesli kitap koleksiyonlarını tüm cihazlarda düzenlemek ve yayınlamak için Audiobookshelf'i kullanır. Podcast dinleyicileri, favori programlarından bölümleri otomatik indiren özel podcast kütüphaneleri oluşturmak için onu kullanır. Aileler, her üye için bireysel ilerleme takibi ve kişiselleştirilmiş önerileri sürdürmek amacıyla çok kullanıcılı desteği kullanır. İçerik oluşturucular ve eğitimciler, sesli içeriği belirli kitlelere özel olarak dağıtmak için RSS beslemesi oluşturma özelliğinden yararlanır.

Temel Özellikler

Özel izinler ve bireysel ilerleme takibi ile çok kullanıcılı destek

Tarayıcı tabanlı erişim için Aşamalı Web Uygulaması (PWA) ve iOS ve Android için mobil uygulamalar

Birden fazla sağlayıcıdan (Audible, Google Books, iTunes ve daha fazlası) otomatik meta veri ve kapak resmi getirme

Audnexus API aracılığıyla bölüm arama özelliğine sahip sesli kitap bölüm düzenleyici

Kod dönüştürme olmadan tüm ses formatlarının anında akışı

Bölüm yönetimi ile podcast arama, abonelik ve otomatik indirme

Birden fazla dosyayı m4b formatında birleştirmek için ses dosyası araçları

Meta verileri doğrudan ses dosyalarına yerleştirme

Harici oynatıcı uyumluluğu için sesli kitaplar ve podcast bölümleri için açık RSS beslemeleri

Yerleşik okuyucu ile deneysel e-kitap desteği (epub, pdf, cbr, cbz)

E-kitapları e-posta yoluyla Kindle cihazlarına gönderme

Planlanmış yedekleme yapılandırması ile otomatik günlük yedeklemeler

TV ve akıllı hoparlörlere akış için Chromecast desteği

Manuel yeniden tarama olmadan otomatik kütüphane taraması

Sesli kitapları ve serileri düzenlemek için koleksiyon yönetimi

Audiobookshelf'i Hostinger VPS'e Neden Kurmalısınız?

Audiobookshelf'i Hostinger VPS'e kurmak, satıcıya bağımlılık veya abonelik ücretleri olmadan sesli kitap ve podcast kütüphaneniz üzerinde tam kontrol sağlar. VPS ortamı, arabelleğe alma olmadan birden fazla eşzamanlı kullanıcıya sorunsuz akış için özel kaynaklar sağlayarak aile paylaşımı için idealdir. 7/24 erişilebilirlik ve güvenilir çalışma süresi sayesinde medyanız her yerden her zaman erişilebilir olur; ayrıca büyük sesli kitap koleksiyonları ve büyüyen podcast arşivleri için yeterli depolama kapasitesinden faydalanırsınız. Hostinger'ın altyapısı, mobil cihazlara hızlı akış ve indirme için yüksek ağ hızları sunarken, kalıcı birimler özenle düzenlenmiş kütüphanelerinizi, meta verilerinizi ve kullanıcı ilerlemenizi korur. İzole edilmiş ortam, kişisel dinleme alışkanlıklarınızın gizli kalmasını sağlarken, satın alınmış sesli kitaplar veya kişisel kayıtlar içerebilecek medyayı barındırmak için profesyonel düzeyde güvenlik sunar.