Audiobookshelf
支持多用户的自托管有声读物和播客服务器
选择要部署的 VPS 方案 Audiobookshelf
以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
关于 Audiobookshelf
Audiobookshelf 是一个全面的自托管媒体服务器，专为有声读物、播客和电子书设计。它注重隐私和灵活性，提供直观的网页界面，可作为渐进式网络应用 (PWA) 从任何浏览器无缝访问，并提供支持离线收听的 Android 和 iOS 原生移动应用。凭借 GitHub 上超过 9,000 颗星，Audiobookshelf 已成为自托管音频媒体管理的领先解决方案。
常见用例
有声读物爱好者使用 Audiobookshelf 在所有设备上组织和流式传输他们的个人有声读物收藏，而无需依赖专有平台。播客听众部署它来创建私人播客库，并自动下载他们喜爱节目的剧集。家庭利用多用户支持来为每个成员维护独立的进度跟踪和个性化推荐。内容创作者和教育工作者利用 RSS 订阅源生成功能，将音频内容私密地分发给特定受众。
主要功能
- 多用户支持，具有自定义权限和个人进度跟踪
- 用于基于浏览器的访问的渐进式网络应用 (PWA) 以及适用于 iOS 和 Android 的移动应用
- 从多个提供商（Audible、Google Books、iTunes 等）自动获取元数据和封面艺术
- 有声读物章节编辑器，通过 Audnexus API 进行章节查找
- 无需转码即可即时流式传输所有音频格式
- 播客搜索、订阅和自动下载，并带有剧集管理功能
- 用于将多个文件合并为 m4b 格式的音频文件工具
- 直接将元数据嵌入到音频文件中
- 用于有声读物和播客剧集的开放 RSS 订阅源，以实现外部播放器兼容性
- 实验性电子书支持（epub、pdf、cbr、cbz），内置阅读器
- 通过电子邮件将电子书发送到 Kindle 设备
- 具有计划备份配置的自动化每日备份
- Chromecast 支持，用于流式传输到电视和智能音箱
- 自动库扫描，无需手动重新扫描
- 用于组织有声读物和系列的收藏管理
为何在 Hostinger VPS 上部署 Audiobookshelf
在 Hostinger VPS 上部署 Audiobookshelf 可确保您完全控制您的有声读物和播客库，而无需供应商锁定或订阅费用。VPS 环境提供专用资源，可为多个并发用户提供流畅的流媒体服务，而不会出现缓冲，非常适合家庭共享。您将受益于 24/7 的可用性和可靠的正常运行时间，因此您的媒体始终可以从任何地方访问，此外还有足够的存储容量来存储大型有声读物收藏和不断增长的播客档案。Hostinger 的基础设施提供快速的网络速度，可快速流式传输和下载到移动设备，而持久卷可保护您精心组织的库、元数据和用户进度。隔离的环境确保您的个人收听习惯保持私密，并为托管可能包含购买的有声读物或个人录音的媒体提供专业级安全性。
