AllTube הוא ממשק אינטרנט בקוד פתוח עבור youtube-dl שמפשט את הורדת הווידאו מיוטיוב ומעל 1000 פלטפורמות אירוח וידאו אחרות באמצעות ממשק אינטרנטי אינטואיטיבי. נבנה כאפליקציית PHP עם ממשק קצה HTML נקי, AllTube מבטל את המורכבות של כלי הורדת וידאו בשורת הפקודה, ומספק פתרון ידידותי למשתמש עבור יחידים וארגונים שצריכים לארכב, לגבות או לאסוף תוכן וידאו ממקורות מקוונים שונים. בניגוד להרחבות דפדפן שעלולות להישבר עם עדכוני פלטפורמה או יישומי שולחן עבודה הדורשים התקנה בכל מכשיר, AllTube פועל באופן מרכזי על שרת, ומאפשר למספר משתמשים לגשת ליכולות הורדת וידאו דרך כל דפדפן אינטרנט מבלי להתקין תוכנה במחשבים המקומיים שלהם.

מקרי שימוש נפוצים

מוסדות חינוך פורסים את AllTube כדי ליצור ספריות וידאו מקומיות מתוכן חינוכי המתארח ביוטיוב, וימאו ופלטפורמות אחרות, ומבטיחים שסטודנטים יוכלו לגשת לחומרי למידה גם כאשר קישוריות האינטרנט אינה אמינה או כאשר סרטונים מוסרים ממקורותיהם המקוריים. מורים משתמשים בממשק האינטרנט כדי להוריד הקלטות הרצאות, מדריכים וסרטים דוקומנטריים למצגות בכיתה מבלי להיות תלויים בסטרימינג בשידור חי במהלך השיעורים. יוצרי תוכן ממנפים את AllTube לגיבוי הסרטונים שלהם מפלטפורמות מרובות, תוך שמירה על ארכיונים מקומיים של תוכן שפורסם המגנים מפני השעיות חשבון, שינויים במדיניות הפלטפורמה או השבתות שירות שעלולים לגרום לאובדן תוכן קבוע. ה-JSON API מאפשר זרימות עבודה אוטומטיות של גיבוי שמורידות מעת לעת העלאות חדשות ללא התערבות ידנית. חברות הפקת מדיה משתמשות ב-AllTube כדי לאסוף צילומי עזר, להוריד סרטונים שסופקו על ידי לקוחות לפרויקטים של עריכה ולארכב חומר מקור ממקורות מקוונים שונים בפורמטים סטנדרטיים המתאימים לזרימות עבודה מקצועיות של עריכה. תכונות ההמרה והרימקס מבטיחות שסרטונים שהורדו תואמים את דרישות הפרויקט ללא שלבי טרנסקודינג נוספים. חוקרים הלומדים תוכן וידאו מקוון פורסים את AllTube לאיסוף מערכי נתונים של סרטונים התואמים קריטריונים ספציפיים, הורדת סרטונים לניתוח לשוני, מחקר סיווג תוכן או לימוד שינויים זמניים באופן שבו פלטפורמות מציגות מידע. הממשק העקבי מפשט את איסוף הנתונים בהשוואה לממשקי API ספציפיים לפלטפורמה המשתנים לעיתים קרובות. יוזמות שימור דיגיטלי משתמשות ב-AllTube כדי לארכב תוכן וידאו בעל משמעות תרבותית הנמצא בסכנת מחיקה, הורדת סרטונים המתעדים אירועים היסטוריים, שפות בסכנת הכחדה או פרקטיקות מסורתיות לפני שמקורות מקוריים נעלמים מפלטפורמות ציבוריות.

תכונות עיקריות

ממשק אינטרנטי עבור youtube-dl ללא צורך בהתקנה מקומית

ללא צורך בהתקנה מקומית תמיכה ביותר מ-1000 פלטפורמות אירוח וידאו, כולל יוטיוב ו וימאו

ו המרת פורמט וידאו לפורמטים ורמות איכות מועדפים

יכולת סטרימינג לתצוגה מקדימה סרטונים לפני ההורדה

תכונת Remuxing להמרת פורמט ללא אובדן איכות

JSON API לאחזור מידע וידאו באופן תכנותי

כותרת אתר ואפשרויות מיתוג הניתנות להתאמה אישית

ארכיטקטורת PHP קלת משקל עם דרישות משאבים מינימליות

אפשרויות איכות מרובות לסרטונים שהורדו

תמיכה בהורדת אודיו בלבד לחילוץ פסקולים

תמיכה בהורדת כתוביות לסרטונים עם כתוביות

אין צורך בחשבונות משתמש או אימות לפעולה בסיסית

למה לפרוס את AllTube על Hostinger VPS

