AllTube هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لـ youtube-dl تبسّط تنزيل الفيديو من YouTube وأكثر من 1000 منصة استضافة فيديو أخرى من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على المتصفح. تم بناؤه كتطبيق PHP بواجهة HTML أمامية نظيفة، ويزيل AllTube تعقيد أدوات تنزيل الفيديو التي تعمل عبر سطر الأوامر، مما يوفر حلاً سهل الاستخدام للأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى أرشفة محتوى الفيديو أو نسخه احتياطيًا أو جمعه من مصادر متنوعة عبر الإنترنت. على عكس إضافات المتصفح التي قد تتعطل مع تحديثات المنصة أو تطبيقات سطح المكتب التي تتطلب التثبيت على كل جهاز، يعمل AllTube مركزيًا على خادم، مما يسمح لعدة مستخدمين بالوصول إلى إمكانيات تنزيل الفيديو عبر أي متصفح ويب دون تثبيت برامج على أجهزتهم المحلية.

حالات الاستخدام الشائعة

تنشر المؤسسات التعليمية AllTube لإنشاء مكتبات فيديو محلية من المحتوى التعليمي المستضاف على YouTube وVimeo ومنصات أخرى، مما يضمن للطلاب الوصول إلى المواد التعليمية حتى عندما يكون اتصال الإنترنت غير موثوق به أو عندما تتم إزالة مقاطع الفيديو من مصادرها الأصلية. يستخدم المعلمون واجهة الويب لتنزيل تسجيلات المحاضرات والبرامج التعليمية والأفلام الوثائقية للعروض التقديمية في الفصول الدراسية دون الاعتماد على البث المباشر أثناء الدروس. يستفيد منشئو المحتوى من AllTube لعمل نسخ احتياطية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم من منصات متعددة، والحفاظ على أرشيفات محلية للمحتوى المنشور تحمي من تعليق الحسابات أو تغييرات سياسة المنصة أو إغلاق الخدمات التي قد تؤدي إلى فقدان دائم للمحتوى. تتيح واجهة برمجة تطبيقات JSON (JSON API) مهام سير عمل النسخ الاحتياطي التلقائية التي تقوم بتنزيل التحميلات الجديدة بشكل دوري دون تدخل يدوي. تستخدم شركات إنتاج الوسائط AllTube لجمع لقطات مرجعية، وتنزيل مقاطع الفيديو المقدمة من العملاء لمشاريع التحرير، وأرشفة المواد المصدرية من مصادر متنوعة عبر الإنترنت بتنسيقات موحدة مناسبة لمهام سير عمل التحرير الاحترافية. تضمن ميزات التحويل وإعادة التجميع (remuxing) أن تتطابق مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها مع متطلبات المشروع دون خطوات تحويل إضافية. ينشر الباحثون الذين يدرسون محتوى الفيديو عبر الإنترنت AllTube لجمع مجموعات بيانات من مقاطع الفيديو التي تتطابق مع معايير محددة، وتنزيل مقاطع الفيديو للتحليل اللغوي، وأبحاث تصنيف المحتوى، أو دراسة التغيرات الزمنية في كيفية عرض المنصات للمعلومات. تبسّط الواجهة المتسقة جمع البيانات مقارنة بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصات التي تتغير بشكل متكرر. تستخدم مبادرات الحفظ الرقمي AllTube لأرشفة محتوى الفيديو ذي الأهمية الثقافية المعرض لخطر الحذف، وتنزيل مقاطع الفيديو التي توثق الأحداث التاريخية، أو اللغات المهددة بالانقراض، أو الممارسات التقليدية قبل أن تختفي المصادر الأصلية من المنصات العامة.

الميزات الرئيسية

واجهة ويب لـ youtube-dl لا تتطلب تثبيتًا محليًا

دعم لأكثر من 1000 منصة استضافة فيديو بما في ذلك YouTube وVimeo

تحويل تنسيق الفيديو إلى التنسيقات ومستويات الجودة المفضلة

إمكانية البث للمعاينة videos before downloading

ميزة إعادة التجميع (Remuxing) لتحويل التنسيق دون فقدان الجودة

واجهة برمجة تطبيقات JSON (JSON API) لاسترداد معلومات الفيديو برمجيًا

خيارات قابلة للتخصيص لعنوان الموقع والعلامة التجارية

بنية PHP خفيفة الوزن بمتطلبات موارد قليلة

خيارات جودة متعددة لمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها

دعم تنزيل الصوت فقط لاستخراج المقاطع الصوتية

دعم تنزيل الترجمة لمقاطع الفيديو ذات التسميات التوضيحية

لا تتطلب حسابات مستخدمين أو مصادقة للتشغيل الأساسي

لماذا تنشر AllTube على Hostinger VPS

نشر AllTube على Hostinger VPS يوفر خدمة مركزية لتنزيل الفيديو يمكن الوصول إليها من قبل عدة مستخدمين دون الحاجة إلى الكشف عن أدوات سطر الأوامر youtube-dl التي تتطلب الوصول إلى الطرفية ومعرفة تقنية للعمل بفعالية. بفضل موارد VPS المخصصة، تتجنب تقييد النطاق الترددي وقيود سرعة التنزيل التي تفرضها بيئات الاستضافة المشتركة، مما يضمن تنزيلات فيديو سريعة حتى لمحتوى 4K عالي الدقة الذي يمكن أن يستهلك جيجابايت لكل ملف. تسمح بيئة التخزين المستمر بتجميع مكتبات الفيديو التي تم تنزيلها والمنظمة في أدلة الخادم، مع مساحة قرص كافية للحفاظ على أرشيفات واسعة قد ترهق بسرعة مساحة تخزين الأجهزة الشخصية. يضمن الاستضافة الذاتية خصوصية المحتوى الذي تم تنزيله، حيث تبقى ملفات الفيديو على بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمات تنزيل تابعة لجهات خارجية قد تسجل عناوين URL، أو تتتبع أنماط التنزيل، أو تحتفظ بنسخ من مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها. مع التحكم الكامل في VPS، يمكنك جدولة مهام التنزيل التلقائية عبر مهام cron التي تستخدم JSON API لتنزيل مقاطع الفيديو في ساعات الذروة عندما يكون النطاق الترددي أرخص أو أكثر توفراً، وتطبيق ضوابط الوصول التي تقيد تنزيل الفيديو على المستخدمين المصرح لهم، وتخصيص إعدادات youtube-dl لسلوكيات تنزيل محددة مثل تحديد المعدل، أو انتحال وكيل المستخدم، أو المصادقة مع المنصات التي تتطلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول. تمنع البيئة المخصصة عمليات معالجة الفيديو كثيفة الموارد الخاصة بـ youtube-dl من التأثير على الخدمات الأخرى، مع تخصيص معالج مركزي (CPU) وذاكرة (memory) معزول يضمن إكمال عمليات تحويل الفيديو وإعادة التجميع (remuxing) بشكل موثوق دون أخطاء انتهاء المهلة الشائعة في منصات الاستضافة المشتركة محدودة الموارد.