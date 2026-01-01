FlareSolverr
Tarpinis serveris, skirtas apeiti „Cloudflare“ apsaugą interneto duomenų gavybai
Pasirinkite VPS diegimo planą FlareSolverr
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie FlareSolverr
„FlareSolverr“ yra specializuotas tarpinis serveris, sukurtas apeiti „Cloudflare“ ir „DDoS-GUARD“ apsaugą, skirtą interneto duomenų gavybai ir automatizavimo programoms. Naudodamas „headless“ naršyklės technologiją, jis automatiškai išsprendžia „JavaScript“ iššūkius, CAPTCHA ir kitus apsaugos nuo robotų mechanizmus, kurie paprastai blokuotų automatinę prieigą. „FlareSolverr“ tapo esminiu komponentu medijos automatizavimo sistemose, leidžiančiu tokioms priemonėms kaip „Jackett“ ir „Prowlarr“ pasiekti torrentų indeksuotojus ir seklius, kurie naudoja „Cloudflare“ apsaugą.
Dažniausi naudojimo atvejai
Medijos automatizavimo vartotojai diegia „FlareSolverr“, kad „Jackett“ ir „Prowlarr“ galėtų pasiekti „Cloudflare“ apsaugotus torrentų indeksuotojus, užtikrindami nepertraukiamą prieigą prie turinio šaltinių. Interneto duomenų gavybos įrankiai integruoja jį, kad apeitų apsaugą nuo robotų, kai renka duomenis iš apsaugotų svetainių. Automatizavimo įrankių kūrėjai naudoja jį kaip tarpinę paslaugą, kad skaidriai spręstų „Cloudflare“ iššūkius. Sistemos administratoriai jį naudoja, kad išlaikytų prieigą prie apsaugotų paslaugų be rankinio įsikišimo, kai padidėja apsaugos lygis.
Pagrindinės savybės
- Automatinis „Cloudflare“ iššūkių sprendimas
- „DDoS-GUARD“ apsaugos apėjimas
- „Headless“ naršyklės pagrindu veikiantis sprendimas, naudojant „Chromium“
- Paprastas HTTP API integracijai
- Sesijų valdymas su slapukų išsaugojimu
- Konfigūruojamas registravimas ir derinimas
- Palaikymas pasirinktinėms antraštėms ir tarpiniams serveriams
- CAPTCHA sprendimo integravimo palaikymas
- Mažas resursų naudojimas neveikiant
- Suderinamas su „Jackett“, „Prowlarr“ ir kitais įrankiais
Kodėl verta diegti „FlareSolverr“ „Hostinger VPS“ serveryje
„FlareSolverr“ diegimas „Hostinger VPS“ serveryje užtikrina patikimas „Cloudflare“ apėjimo paslaugas jūsų medijos automatizavimo sistemai, veikiančiai 24/7. VPS aplinka suteikia dedikuotus resursus „headless“ naršyklės operacijoms, nepaveikiant kitų paslaugų, nuolatinį prieinamumą, užtikrinantį, kad jūsų indeksuotojo prieiga niekada nesutriks dėl namų tinklo problemų, ir verslo lygio tinklo ryšį greitam iššūkių sprendimui. „Hostinger“ infrastruktūra siūlo geresnius sėkmės rodiklius sprendžiant „Cloudflare“ iššūkius, palyginti su gyvenamųjų namų IP adresais, kurie gali būti pažymėti, o izoliuotas diegimas apsaugo nuo resursų konflikto su kitomis programomis. Profesionalus hostingo paslaugų teikimas užtikrina, kad paslauga išliktų reaguojanti net piko metu, išlaikant nepertraukiamą prieigą prie apsaugotų turinio šaltinių.
Pasirinkite VPS diegimo planą FlareSolverr
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.