FlareSolverr

FlareSolverr

Tarpinis serveris, skirtas apeiti „Cloudflare“ apsaugą interneto duomenų gavybai

Pasirinkite VPS diegimo planą FlareSolverr

KVM 1
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
4,99  € /mėn.

Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Apie FlareSolverr

„FlareSolverr“ yra specializuotas tarpinis serveris, sukurtas apeiti „Cloudflare“ ir „DDoS-GUARD“ apsaugą, skirtą interneto duomenų gavybai ir automatizavimo programoms. Naudodamas „headless“ naršyklės technologiją, jis automatiškai išsprendžia „JavaScript“ iššūkius, CAPTCHA ir kitus apsaugos nuo robotų mechanizmus, kurie paprastai blokuotų automatinę prieigą. „FlareSolverr“ tapo esminiu komponentu medijos automatizavimo sistemose, leidžiančiu tokioms priemonėms kaip „Jackett“ ir „Prowlarr“ pasiekti torrentų indeksuotojus ir seklius, kurie naudoja „Cloudflare“ apsaugą.

Dažniausi naudojimo atvejai

Medijos automatizavimo vartotojai diegia „FlareSolverr“, kad „Jackett“ ir „Prowlarr“ galėtų pasiekti „Cloudflare“ apsaugotus torrentų indeksuotojus, užtikrindami nepertraukiamą prieigą prie turinio šaltinių. Interneto duomenų gavybos įrankiai integruoja jį, kad apeitų apsaugą nuo robotų, kai renka duomenis iš apsaugotų svetainių. Automatizavimo įrankių kūrėjai naudoja jį kaip tarpinę paslaugą, kad skaidriai spręstų „Cloudflare“ iššūkius. Sistemos administratoriai jį naudoja, kad išlaikytų prieigą prie apsaugotų paslaugų be rankinio įsikišimo, kai padidėja apsaugos lygis.

Pagrindinės savybės

  • Automatinis „Cloudflare“ iššūkių sprendimas
  • „DDoS-GUARD“ apsaugos apėjimas
  • „Headless“ naršyklės pagrindu veikiantis sprendimas, naudojant „Chromium“
  • Paprastas HTTP API integracijai
  • Sesijų valdymas su slapukų išsaugojimu
  • Konfigūruojamas registravimas ir derinimas
  • Palaikymas pasirinktinėms antraštėms ir tarpiniams serveriams
  • CAPTCHA sprendimo integravimo palaikymas
  • Mažas resursų naudojimas neveikiant
  • Suderinamas su „Jackett“, „Prowlarr“ ir kitais įrankiais

Kodėl verta diegti „FlareSolverr“ „Hostinger VPS“ serveryje

„FlareSolverr“ diegimas „Hostinger VPS“ serveryje užtikrina patikimas „Cloudflare“ apėjimo paslaugas jūsų medijos automatizavimo sistemai, veikiančiai 24/7. VPS aplinka suteikia dedikuotus resursus „headless“ naršyklės operacijoms, nepaveikiant kitų paslaugų, nuolatinį prieinamumą, užtikrinantį, kad jūsų indeksuotojo prieiga niekada nesutriks dėl namų tinklo problemų, ir verslo lygio tinklo ryšį greitam iššūkių sprendimui. „Hostinger“ infrastruktūra siūlo geresnius sėkmės rodiklius sprendžiant „Cloudflare“ iššūkius, palyginti su gyvenamųjų namų IP adresais, kurie gali būti pažymėti, o izoliuotas diegimas apsaugo nuo resursų konflikto su kitomis programomis. Profesionalus hostingo paslaugų teikimas užtikrina, kad paslauga išliktų reaguojanti net piko metu, išlaikant nepertraukiamą prieigą prie apsaugotų turinio šaltinių.

Pasirinkite VPS diegimo planą FlareSolverr

KVM 1
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
4,99  € /mėn.

Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Naršykite kitas šios kategorijos programas

2FAuth

2FAuth

Savarankiškai talpinama dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė interneto ir mobiliųjų įrenginių

Actual Budget

Actual Budget

Į privatumą orientuota asmeninių finansų programėlė su biudžeto sudarymu vokų metodu

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.