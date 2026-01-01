FlareSolverr
Servidor proxy para contornar a proteção do Cloudflare para web scraping
Selecione o plano VPS para implantação FlareSolverr
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
Sobre FlareSolverr
FlareSolverr é um servidor proxy especializado projetado para contornar a proteção Cloudflare e DDoS-GUARD para aplicações de web scraping e automação. Utilizando tecnologia de navegador headless, ele resolve automaticamente desafios JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot que normalmente bloqueiam o acesso automatizado. O FlareSolverr tornou-se um componente essencial em stacks de automação de mídia, permitindo que ferramentas como Jackett e Prowlarr acessem indexadores e trackers de torrent que implementam a proteção Cloudflare.
Casos de Uso Comuns
Usuários de automação de mídia implementam o FlareSolverr para permitir que Jackett e Prowlarr acessem indexadores de torrent protegidos pelo Cloudflare, garantindo acesso ininterrupto às fontes de conteúdo. Web scrapers o integram para contornar a proteção anti-bot ao coletar dados de sites protegidos. Desenvolvedores de ferramentas de automação o utilizam como um serviço de middleware para lidar com desafios do Cloudflare de forma transparente. Administradores de sistema o utilizam para manter o acesso a serviços protegidos sem intervenção manual quando os níveis de proteção aumentam.
Principais Recursos
- Resolução automática de desafios do Cloudflare
- Contorno da proteção DDoS-GUARD
- Solução baseada em navegador headless usando Chromium
- API HTTP simples para integração
- Gerenciamento de sessão com persistência de cookies
- Registro e depuração configuráveis
- Suporte para cabeçalhos personalizados e proxies
- Suporte à integração de resolvedor de CAPTCHA
- Baixo uso de recursos quando ocioso
- Compatível com Jackett, Prowlarr e outras ferramentas
Por que implantar o FlareSolverr no VPS da Hostinger
A implantação do FlareSolverr no VPS da Hostinger garante serviços confiáveis de contorno do Cloudflare para sua stack de automação de mídia funcionando 24 horas. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para operações de navegador headless sem impactar outros serviços, disponibilidade consistente garantindo que o acesso ao seu indexador nunca falhe devido a problemas na rede doméstica, e conectividade de rede de nível empresarial para resolução rápida de desafios. A infraestrutura da Hostinger oferece melhores taxas de sucesso com desafios do Cloudflare em comparação com endereços IP residenciais que podem ser sinalizados, enquanto a implantação isolada evita a contenção de recursos com outras aplicações. A hospedagem profissional garante que o serviço permaneça responsivo mesmo durante o pico de uso, mantendo o acesso ininterrupto a fontes de conteúdo protegidas.
Selecione o plano VPS para implantação FlareSolverr
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.