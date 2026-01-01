FlareSolverr
خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لاستخلاص بيانات الويب
حول FlareSolverr
FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص مصمم لتجاوز حماية Cloudflare وDDoS-GUARD لتطبيقات استخلاص الويب والأتمتة. باستخدام تقنية المتصفح الخفي، يحل تلقائيًا تحديات JavaScript وCAPTCHA وآليات الحماية الأخرى المضادة للروبوتات التي عادةً ما تمنع الوصول الآلي. أصبح FlareSolverr مكونًا أساسيًا في مكدسات أتمتة الوسائط، مما يمكّن أدوات مثل Jackett وProwlarr من الوصول إلى فهارس التورنت والمتتبعات التي تطبق حماية Cloudflare.
حالات الاستخدام الشائعة
ينشر مستخدمو أتمتة الوسائط FlareSolverr لتمكين Jackett وProwlarr من الوصول إلى فهارس التورنت المحمية بواسطة Cloudflare، مما يضمن وصولاً غير منقطع إلى مصادر المحتوى. يدمجه مستخلصو الويب لتجاوز الحماية المضادة للروبوتات عند جمع البيانات من المواقع المحمية. يستخدمه مطورو أدوات الأتمتة كخدمة وسيطة للتعامل مع تحديات Cloudflare بشفافية. يستفيد منه مسؤولو الأنظمة للحفاظ على الوصول إلى الخدمات المحمية دون تدخل يدوي عندما تزداد مستويات الحماية.
الميزات الرئيسية
- حل تحديات Cloudflare تلقائيًا
- تجاوز حماية DDoS-GUARD
- حل قائم على المتصفح الخفي باستخدام Chromium
- واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة للتكامل
- إدارة الجلسات مع استمرارية ملفات تعريف الارتباط
- تسجيل الأخطاء وتصحيحها قابل للتكوين
- دعم الرؤوس المخصصة والوكلاء
- دعم تكامل حل CAPTCHA
- استهلاك منخفض للموارد عند الخمول
- متوافق مع Jackett وProwlarr وأدوات أخرى
لماذا تنشر FlareSolverr على Hostinger VPS
يضمن نشر FlareSolverr على Hostinger VPS خدمات تجاوز Cloudflare موثوقة لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. توفر بيئة VPS موارد مخصصة لعمليات المتصفح الخفي دون التأثير على الخدمات الأخرى، وتوفرًا ثابتًا يضمن عدم فشل وصولك إلى الفهرس أبدًا بسبب مشكلات شبكة المنزل، واتصال شبكة على مستوى المؤسسات لحل التحديات بسرعة. توفر بنية Hostinger التحتية معدلات نجاح أفضل مع تحديات Cloudflare مقارنةً بعناوين IP السكنية التي قد يتم وضع علامة عليها، بينما يمنع النشر المعزول تنازع الموارد مع التطبيقات الأخرى. تضمن الاستضافة الاحترافية بقاء الخدمة سريعة الاستجابة حتى أثناء ذروة الاستخدام، مما يحافظ على وصول غير منقطع إلى مصادر المحتوى المحمية.
