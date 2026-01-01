FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص مصمم لتجاوز حماية Cloudflare وDDoS-GUARD لتطبيقات استخلاص الويب والأتمتة. باستخدام تقنية المتصفح الخفي، يحل تلقائيًا تحديات JavaScript وCAPTCHA وآليات الحماية الأخرى المضادة للروبوتات التي عادةً ما تمنع الوصول الآلي. أصبح FlareSolverr مكونًا أساسيًا في مكدسات أتمتة الوسائط، مما يمكّن أدوات مثل Jackett وProwlarr من الوصول إلى فهارس التورنت والمتتبعات التي تطبق حماية Cloudflare.

حالات الاستخدام الشائعة

ينشر مستخدمو أتمتة الوسائط FlareSolverr لتمكين Jackett وProwlarr من الوصول إلى فهارس التورنت المحمية بواسطة Cloudflare، مما يضمن وصولاً غير منقطع إلى مصادر المحتوى. يدمجه مستخلصو الويب لتجاوز الحماية المضادة للروبوتات عند جمع البيانات من المواقع المحمية. يستخدمه مطورو أدوات الأتمتة كخدمة وسيطة للتعامل مع تحديات Cloudflare بشفافية. يستفيد منه مسؤولو الأنظمة للحفاظ على الوصول إلى الخدمات المحمية دون تدخل يدوي عندما تزداد مستويات الحماية.

الميزات الرئيسية

حل تحديات Cloudflare تلقائيًا

تجاوز حماية DDoS-GUARD

حل قائم على المتصفح الخفي باستخدام Chromium

واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة للتكامل

إدارة الجلسات مع استمرارية ملفات تعريف الارتباط

تسجيل الأخطاء وتصحيحها قابل للتكوين

دعم الرؤوس المخصصة والوكلاء

دعم تكامل حل CAPTCHA

استهلاك منخفض للموارد عند الخمول

متوافق مع Jackett وProwlarr وأدوات أخرى

لماذا تنشر FlareSolverr على Hostinger VPS

يضمن نشر FlareSolverr على Hostinger VPS خدمات تجاوز Cloudflare موثوقة لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. توفر بيئة VPS موارد مخصصة لعمليات المتصفح الخفي دون التأثير على الخدمات الأخرى، وتوفرًا ثابتًا يضمن عدم فشل وصولك إلى الفهرس أبدًا بسبب مشكلات شبكة المنزل، واتصال شبكة على مستوى المؤسسات لحل التحديات بسرعة. توفر بنية Hostinger التحتية معدلات نجاح أفضل مع تحديات Cloudflare مقارنةً بعناوين IP السكنية التي قد يتم وضع علامة عليها، بينما يمنع النشر المعزول تنازع الموارد مع التطبيقات الأخرى. تضمن الاستضافة الاحترافية بقاء الخدمة سريعة الاستجابة حتى أثناء ذروة الاستخدام، مما يحافظ على وصول غير منقطع إلى مصادر المحتوى المحمية.