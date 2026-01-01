FlareSolverr

वेब स्क्रैपिंग के लिए क्लाउडफ्लेयर सुरक्षा को बायपास करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें FlareSolverr

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

के बारे में FlareSolverr

FlareSolverr एक विशेष प्रॉक्सी सर्वर है जिसे वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन एप्लिकेशन के लिए Cloudflare और DDoS-GUARD सुरक्षा को बायपास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेडलेस ब्राउज़र तकनीक का उपयोग करके, यह स्वचालित रूप से JavaScript चुनौतियों, CAPTCHA और अन्य एंटी-बॉट सुरक्षा तंत्रों को हल करता है जो सामान्य रूप से स्वचालित एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। FlareSolverr मीडिया ऑटोमेशन स्टैक में एक आवश्यक घटक बन गया है, जो Jackett और Prowlarr जैसे टूल को टॉरेंट इंडेक्सर्स और ट्रैकर्स तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो Cloudflare सुरक्षा लागू करते हैं।

सामान्य उपयोग के मामले

मीडिया ऑटोमेशन उपयोगकर्ता Jackett और Prowlarr को Cloudflare-संरक्षित टॉरेंट इंडेक्सर्स तक पहुंचने में सक्षम करने के लिए FlareSolverr को डिप्लॉय करते हैं, जिससे सामग्री स्रोतों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है। वेब स्क्रैपर्स संरक्षित वेबसाइटों से डेटा एकत्र करते समय एंटी-बॉट सुरक्षा को बायपास करने के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। ऑटोमेशन टूल डेवलपर इसे Cloudflare चुनौतियों को पारदर्शी रूप से संभालने के लिए एक मिडलवेयर सेवा के रूप में उपयोग करते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सुरक्षा स्तर बढ़ने पर मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना संरक्षित सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने के लिए इसका लाभ उठाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

  • स्वचालित Cloudflare चुनौती समाधान
  • DDoS-GUARD सुरक्षा बायपास
  • Chromium का उपयोग करके हेडलेस ब्राउज़र-आधारित समाधान
  • एकीकरण के लिए सरल HTTP API
  • कुकी परसिस्टेंस के साथ सेशन मैनेजमेंट
  • कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉगिंग और डीबगिंग
  • कस्टम हेडर और प्रॉक्सी के लिए समर्थन
  • CAPTCHA सॉल्वर एकीकरण समर्थन
  • निष्क्रिय होने पर कम संसाधन उपयोग
  • Jackett, Prowlarr और अन्य टूल के साथ संगत

Hostinger VPS पर FlareSolverr क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर FlareSolverr डिप्लॉय करना आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के लिए विश्वसनीय Cloudflare बायपास सेवाओं को सुनिश्चित करता है जो 24/7 चलता है। VPS वातावरण हेडलेस ब्राउज़र ऑपरेशंस के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करता है जिससे अन्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि आपके इंडेक्सर एक्सेस घर के नेटवर्क समस्याओं के कारण कभी विफल न हों, और तेज़ चुनौती समाधान के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्क कनेक्टिविटी। Hostinger का इंफ्रास्ट्रक्चर Cloudflare चुनौतियों के साथ बेहतर सफलता दर प्रदान करता है, उन आवासीय IP एड्रेस की तुलना में जिन्हें फ़्लैग किया जा सकता है, जबकि आइसोलेटेड डिप्लॉयमेंट अन्य एप्लिकेशन के साथ संसाधन विवाद को रोकता है। प्रोफेशनल होस्टिंग सुनिश्चित करती है कि सेवा चरम उपयोग के दौरान भी प्रतिक्रियाशील बनी रहे, संरक्षित सामग्री स्रोतों तक निर्बाध पहुंच बनाए रखते हुए।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें FlareSolverr

