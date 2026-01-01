FlareSolverr

FlareSolverr

Проксі-сервер для обходу захисту Cloudflare під час веб-скрейпінгу

KVM 1
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
199,00  ₴ /міс.

Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.

Про FlareSolverr

FlareSolverr — це спеціалізований проксі-сервер, розроблений для обходу захисту Cloudflare та DDoS-GUARD для веб-скрейпінгу та автоматизації. Використовуючи технологію безголового браузера, він автоматично вирішує завдання JavaScript, CAPTCHA та інші механізми антиботного захисту, які зазвичай блокують автоматизований доступ. FlareSolverr став важливим компонентом у стеках автоматизації медіа, що дозволяє таким інструментам, як Jackett і Prowlarr, отримувати доступ до торрент-індексаторів і трекерів, які використовують захист Cloudflare.

Поширені випадки використання

Користувачі автоматизації медіа розгортають FlareSolverr, щоб дозволити Jackett і Prowlarr отримувати доступ до торрент-індексаторів, захищених Cloudflare, забезпечуючи безперебійний доступ до джерел контенту. Веб-скрейпери інтегрують його для обходу антиботного захисту під час збору даних із захищених веб-сайтів. Розробники інструментів автоматизації використовують його як проміжний сервіс для прозорої обробки завдань Cloudflare. Системні адміністратори використовують його для підтримки доступу до захищених сервісів без ручного втручання, коли рівні захисту зростають.

Ключові функції

  • Автоматичне вирішення завдань Cloudflare
  • Обхід захисту DDoS-GUARD
  • Рішення на основі безголового браузера з використанням Chromium
  • Простий HTTP API для інтеграції
  • Управління сесіями зі збереженням файлів cookie
  • Конфігуроване ведення журналів і налагодження
  • Підтримка користувацьких заголовків і проксі
  • Підтримка інтеграції розв'язувача CAPTCHA
  • Низьке використання ресурсів у режимі очікування
  • Сумісність з Jackett, Prowlarr та іншими інструментами

Чому варто розгорнути FlareSolverr на Hostinger VPS

Розгортання FlareSolverr на Hostinger VPS забезпечує надійні послуги обходу Cloudflare для стека автоматизації медіа, що працює 24/7. Середовище VPS надає виділені ресурси для операцій безголового браузера, не впливаючи на інші сервіси, постійну доступність, що гарантує безперебійний доступ до індексатора через проблеми домашньої мережі, та мережеве підключення корпоративного рівня для швидкого вирішення завдань. Інфраструктура Hostinger забезпечує кращі показники успішності з завданнями Cloudflare порівняно з резидентними IP-адресами, які можуть бути позначені, тоді як ізольоване розгортання запобігає конфліктам ресурсів з іншими програмами. Професійний хостинг гарантує, що сервіс залишається чуйним навіть під час пікового використання, підтримуючи безперебійний доступ до захищених джерел контенту.

