FlareSolverr — це спеціалізований проксі-сервер, розроблений для обходу захисту Cloudflare та DDoS-GUARD для веб-скрейпінгу та автоматизації. Використовуючи технологію безголового браузера, він автоматично вирішує завдання JavaScript, CAPTCHA та інші механізми антиботного захисту, які зазвичай блокують автоматизований доступ. FlareSolverr став важливим компонентом у стеках автоматизації медіа, що дозволяє таким інструментам, як Jackett і Prowlarr, отримувати доступ до торрент-індексаторів і трекерів, які використовують захист Cloudflare.

Поширені випадки використання

Користувачі автоматизації медіа розгортають FlareSolverr, щоб дозволити Jackett і Prowlarr отримувати доступ до торрент-індексаторів, захищених Cloudflare, забезпечуючи безперебійний доступ до джерел контенту. Веб-скрейпери інтегрують його для обходу антиботного захисту під час збору даних із захищених веб-сайтів. Розробники інструментів автоматизації використовують його як проміжний сервіс для прозорої обробки завдань Cloudflare. Системні адміністратори використовують його для підтримки доступу до захищених сервісів без ручного втручання, коли рівні захисту зростають.

Ключові функції

Автоматичне вирішення завдань Cloudflare

Обхід захисту DDoS-GUARD

Рішення на основі безголового браузера з використанням Chromium

Простий HTTP API для інтеграції

Управління сесіями зі збереженням файлів cookie

Конфігуроване ведення журналів і налагодження

Підтримка користувацьких заголовків і проксі

Підтримка інтеграції розв'язувача CAPTCHA

Низьке використання ресурсів у режимі очікування

Сумісність з Jackett, Prowlarr та іншими інструментами

Чому варто розгорнути FlareSolverr на Hostinger VPS

Розгортання FlareSolverr на Hostinger VPS забезпечує надійні послуги обходу Cloudflare для стека автоматизації медіа, що працює 24/7. Середовище VPS надає виділені ресурси для операцій безголового браузера, не впливаючи на інші сервіси, постійну доступність, що гарантує безперебійний доступ до індексатора через проблеми домашньої мережі, та мережеве підключення корпоративного рівня для швидкого вирішення завдань. Інфраструктура Hostinger забезпечує кращі показники успішності з завданнями Cloudflare порівняно з резидентними IP-адресами, які можуть бути позначені, тоді як ізольоване розгортання запобігає конфліктам ресурсів з іншими програмами. Професійний хостинг гарантує, що сервіс залишається чуйним навіть під час пікового використання, підтримуючи безперебійний доступ до захищених джерел контенту.