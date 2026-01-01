FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé conçu pour contourner la protection Cloudflare et DDoS-GUARD pour les applications de web scraping et d'automatisation. Utilisant la technologie de navigateur sans tête, il résout automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHA et d'autres mécanismes de protection anti-bot qui bloqueraient normalement l'accès automatisé. FlareSolverr est devenu un composant essentiel dans les piles d'automatisation des médias, permettant à des outils comme Jackett et Prowlarr d'accéder aux indexeurs et traqueurs de torrents qui implémentent la protection Cloudflare.

Cas d'utilisation courants

Les utilisateurs d'automatisation des médias déploient FlareSolverr pour permettre à Jackett et Prowlarr d'accéder aux indexeurs de torrents protégés par Cloudflare, assurant un accès ininterrompu aux sources de contenu. Les web scrapers l'intègrent pour contourner la protection anti-bot lors de la collecte de données sur des sites web protégés. Les développeurs d'outils d'automatisation l'utilisent comme un service middleware pour gérer les défis Cloudflare de manière transparente. Les administrateurs système l'exploitent pour maintenir l'accès aux services protégés sans intervention manuelle lorsque les niveaux de protection augmentent.

Fonctionnalités clés

Résolution automatique des défis Cloudflare

Contournement de la protection DDoS-GUARD

Solution basée sur un navigateur sans tête utilisant Chromium

API HTTP simple pour l'intégration

Gestion de session avec persistance des cookies

Journalisation et débogage configurables

Prise en charge des en-têtes personnalisés et des proxys

Prise en charge de l'intégration de solveurs CAPTCHA

Faible utilisation des ressources au repos

Compatible avec Jackett, Prowlarr et d'autres outils

Pourquoi déployer FlareSolverr sur un VPS Hostinger

Le déploiement de FlareSolverr sur un VPS Hostinger assure des services fiables de contournement de Cloudflare pour votre pile d'automatisation des médias fonctionnant 24h/24 et 7j/7. L'environnement VPS fournit des ressources dédiées pour les opérations de navigateur sans tête sans impacter les autres services, une disponibilité constante garantissant que l'accès à votre indexeur ne tombe jamais en panne en raison de problèmes de réseau domestique, et une connectivité réseau de niveau entreprise pour une résolution rapide des défis. L'infrastructure de Hostinger offre de meilleurs taux de réussite avec les défis Cloudflare par rapport aux adresses IP résidentielles qui peuvent être signalées, tandis que le déploiement isolé empêche la contention des ressources avec d'autres applications. L'hébergement professionnel garantit que le service reste réactif même pendant les périodes de pointe, maintenant un accès ininterrompu aux sources de contenu protégées.