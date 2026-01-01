FlareSolverr הוא שרת פרוקסי ייעודי שתוכנן לעקוף את הגנת Cloudflare ו-DDoS-GUARD עבור יישומי גירוד אתרים ואוטומציה. באמצעות טכנולוגיית דפדפן חסר ראש, הוא פותר אוטומטית אתגרי JavaScript, CAPTCHA ומנגנוני הגנה אחרים נגד בוטים, אשר בדרך כלל חוסמים גישה אוטומטית. FlareSolverr הפך לרכיב חיוני בערימות אוטומציית מדיה, ומאפשר לכלים כמו Jackett ו-Prowlarr לגשת לאינדקסים וטראקרים של טורנטים המיישמים הגנת Cloudflare.

מקרי שימוש נפוצים

משתמשי אוטומציית מדיה פורסים את FlareSolverr כדי לאפשר ל-Jackett ול-Prowlarr לגשת לאינדקסים של טורנטים המוגנים על ידי Cloudflare, מה שמבטיח גישה בלתי פוסקת למקורות תוכן. מגרדי אתרים משלבים אותו כדי לעקוף הגנה נגד בוטים בעת איסוף נתונים מאתרים מוגנים. מפתחי כלי אוטומציה משתמשים בו כשירות תווכה לטיפול באתגרי Cloudflare באופן שקוף. מנהלי מערכת ממנפים אותו כדי לשמור על גישה לשירותים מוגנים ללא התערבות ידנית כאשר רמות ההגנה עולות.

תכונות עיקריות

פתרון אוטומטי של אתגרי Cloudflare

עקיפת הגנת DDoS-GUARD

פתרון מבוסס דפדפן חסר ראש המשתמש ב- Chromium

API HTTP פשוט לשילוב

ניהול סשנים עם שמירת קובצי Cookie

רישום וניפוי באגים הניתנים להגדרה

תמיכה בכותרות מותאמות אישית ופרוקסי

תמיכה בשילוב פותר CAPTCHA

שימוש נמוך במשאבים במצב סרק

תואם ל-Jackett, Prowlarr ולכלים אחרים

למה לפרוס את FlareSolverr ב-Hostinger VPS

