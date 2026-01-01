FlareSolverr
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเลี่ยงการป้องกันของ Cloudflare สำหรับการเก็บข้อมูลจากเว็บ
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน FlareSolverr
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
เกี่ยวกับ FlareSolverr
FlareSolverr คือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันของ Cloudflare และ DDoS-GUARD สำหรับการทำ Web Scraping และแอปพลิเคชันอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Headless Browser มันจะแก้ไขปัญหา JavaScript CAPTCHA และกลไกการป้องกันบอทอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งปกติแล้วจะบล็อกการเข้าถึงแบบอัตโนมัติ FlareSolverr ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญใน Media Automation Stacks ที่ช่วยให้เครื่องมืออย่าง Jackett และ Prowlarr สามารถเข้าถึง Torrent Indexer และ Tracker ที่ใช้การป้องกันของ Cloudflare ได้
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ใช้ Media Automation ติดตั้ง FlareSolverr เพื่อให้ Jackett และ Prowlarr สามารถเข้าถึง Torrent Indexer ที่ได้รับการป้องกันโดย Cloudflare เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ทำ Web Scraping ผสานรวมมันเพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบอทเมื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ได้รับการป้องกัน นักพัฒนาเครื่องมือ Automation ใช้มันเป็นบริการ Middleware เพื่อจัดการกับปัญหา Cloudflare ได้อย่างโปร่งใส ผู้ดูแลระบบใช้ประโยชน์จากมันเพื่อรักษาการเข้าถึงบริการที่ได้รับการป้องกัน โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองเมื่อระดับการป้องกันเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติหลัก
- การแก้ไขปัญหา Cloudflare โดยอัตโนมัติ
- การหลีกเลี่ยงการป้องกัน DDoS-GUARD
- โซลูชันที่ใช้ Headless Browser โดยใช้ Chromium
- HTTP API ที่เรียบง่ายสำหรับการผสานรวม
- การจัดการเซสชันพร้อมการคงอยู่ของคุกกี้
- การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดที่กำหนดค่าได้
- รองรับ Custom Header และ Proxy
- รองรับการผสานรวม CAPTCHA Solver
- ใช้ทรัพยากรน้อยเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เข้ากันได้กับ Jackett Prowlarr และเครื่องมืออื่นๆ
ทำไมต้องติดตั้ง FlareSolverr บน Hostinger VPS
การติดตั้ง FlareSolverr บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงบริการหลีกเลี่ยง Cloudflare ที่เชื่อถือได้สำหรับ Media Automation Stack ของคุณที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สภาพแวดล้อม VPS ให้ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการทำงานของ Headless Browser โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริการอื่นๆ ความพร้อมใช้งานที่สม่ำเสมอทำให้มั่นใจว่าการเข้าถึง Indexer ของคุณจะไม่ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาเครือข่ายในบ้าน และการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีอัตราความสำเร็จที่ดีกว่าในการจัดการกับปัญหา Cloudflare เมื่อเทียบกับที่อยู่ IP ของที่พักอาศัยที่อาจถูกตั้งค่าสถานะ ในขณะที่การติดตั้งแบบแยกช่วยป้องกันการแย่งชิงทรัพยากรกับแอปพลิเคชันอื่นๆ โฮสติ้งระดับมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่าบริการยังคงตอบสนองได้ดีแม้ในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด รักษาการเข้าถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน FlareSolverr
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา