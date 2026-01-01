FlareSolverr 是一个专门的代理服务器，旨在绕过 Cloudflare 和 DDoS-GUARD 保护，用于网络抓取和自动化应用程序。利用无头浏览器技术，它自动解决 JavaScript 挑战、CAPTCHA 和其他反机器人保护机制，这些机制通常会阻止自动化访问。FlareSolverr 已成为媒体自动化堆栈中的一个重要组件，使 Jackett 和 Prowlarr 等工具能够访问实施 Cloudflare 保护的种子索引器和追踪器。

常见用例

媒体自动化用户部署 FlareSolverr，以使 Jackett 和 Prowlarr 能够访问受 Cloudflare 保护的种子索引器，从而确保不间断地访问内容源。网络抓取工具集成它，以便在从受保护网站收集数据时绕过反机器人保护。自动化工具开发人员将其用作中间件服务，以透明地处理 Cloudflare 挑战。系统管理员利用它在保护级别提高时，无需手动干预即可维护对受保护服务的访问。

主要功能

自动解决 Cloudflare 挑战

绕过 DDoS-GUARD 保护

基于 Chromium 的无头浏览器解决方案

简单的 HTTP API，便于集成

具有 Cookie 持久性的会话管理

可配置的日志记录和调试

支持自定义标头和代理

支持 CAPTCHA 求解器集成

空闲时资源占用低

兼容 Jackett、Prowlarr 和其他工具

为何在 Hostinger VPS 上部署 FlareSolverr

在 Hostinger VPS 上部署 FlareSolverr 可为您的 24/7 运行的媒体自动化堆栈提供可靠的 Cloudflare 绕过服务。VPS 环境为无头浏览器操作提供专用资源，而不会影响其他服务；持续的可用性确保您的索引器访问不会因家庭网络问题而中断；以及企业级网络连接，可实现快速挑战解决。与可能被标记的住宅 IP 地址相比，Hostinger 的基础设施在处理 Cloudflare 挑战方面具有更高的成功率，同时，隔离部署可防止与其他应用程序的资源争用。专业托管确保服务即使在高峰使用期间也能保持响应，从而维护对受保护内容源的不间断访问。