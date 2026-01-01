FlareSolverr

Servidor proxy para contornar a proteção da Cloudflare para web scraping

Selecione o plano VPS para implementação FlareSolverr

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre FlareSolverr

O FlareSolverr é um servidor proxy especializado concebido para contornar a proteção Cloudflare e DDoS-GUARD para aplicações de web scraping e automação. Utilizando tecnologia de navegador sem interface gráfica (headless browser), resolve automaticamente desafios JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot que normalmente bloqueiam o acesso automatizado. O FlareSolverr tornou-se um componente essencial em stacks de automação de media, permitindo que ferramentas como o Jackett e o Prowlarr acedam a indexadores e trackers de torrent que implementam a proteção Cloudflare.

Casos de Uso Comuns

Os utilizadores de automação de media implementam o FlareSolverr para permitir que o Jackett e o Prowlarr acedam a indexadores de torrent protegidos pelo Cloudflare, garantindo acesso ininterrupto às fontes de conteúdo. Os web scrapers integram-no para contornar a proteção anti-bot ao recolher dados de websites protegidos. Os desenvolvedores de ferramentas de automação utilizam-no como um serviço de middleware para lidar com os desafios do Cloudflare de forma transparente. Os administradores de sistema aproveitam-no para manter o acesso a serviços protegidos sem intervenção manual quando os níveis de proteção aumentam.

Funcionalidades Principais

  • Resolução automática de desafios Cloudflare
  • Contorno da proteção DDoS-GUARD
  • Solução baseada em navegador sem interface gráfica (headless browser) utilizando Chromium
  • API HTTP simples para integração
  • Gestão de sessões com persistência de cookies
  • Registo e depuração configuráveis
  • Suporte para cabeçalhos e proxies personalizados
  • Suporte para integração de resolvedor de CAPTCHA
  • Baixo uso de recursos quando inativo
  • Compatível com Jackett, Prowlarr e outras ferramentas

Porquê implementar o FlareSolverr num VPS da Hostinger

A implementação do FlareSolverr num VPS da Hostinger garante serviços fiáveis de contorno do Cloudflare para a sua stack de automação de media a funcionar 24/7. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para operações de navegador sem interface gráfica (headless browser) sem impactar outros serviços, disponibilidade consistente garantindo que o seu acesso ao indexador nunca falha devido a problemas na rede doméstica, e conectividade de rede de nível empresarial para uma resolução rápida de desafios. A infraestrutura da Hostinger oferece melhores taxas de sucesso com os desafios do Cloudflare em comparação com endereços IP residenciais que podem ser sinalizados, enquanto a implementação isolada evita a contenção de recursos com outras aplicações. O alojamento profissional garante que o serviço permanece responsivo mesmo durante o pico de utilização, mantendo o acesso ininterrupto a fontes de conteúdo protegidas.

