FlareSolverr

FlareSolverr

Server proxy untuk melewati perlindungan Cloudflare untuk web scraping

Pilih paket VPS yang akan digunakan FlareSolverr

KVM 1
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
Rp  77.900 /bln

Biaya perpanjangan Rp143.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Tentang FlareSolverr

FlareSolverr adalah server proxy khusus yang dirancang untuk melewati perlindungan Cloudflare dan DDoS-GUARD untuk pengambilan data web dan aplikasi otomatisasi. Menggunakan teknologi browser tanpa antarmuka grafis, ia secara otomatis menyelesaikan tantangan JavaScript, CAPTCHA, dan mekanisme perlindungan anti-bot lainnya yang biasanya akan memblokir akses otomatis. FlareSolverr telah menjadi komponen penting dalam tumpukan otomatisasi media, memungkinkan alat seperti Jackett dan Prowlarr untuk mengakses pengindeks dan pelacak torrent yang menerapkan perlindungan Cloudflare.

Kasus Penggunaan Umum

Pengguna otomatisasi media menerapkan FlareSolverr untuk memungkinkan Jackett dan Prowlarr mengakses pengindeks torrent yang dilindungi Cloudflare, memastikan akses tanpa gangguan ke sumber konten. Pengambil data web mengintegrasikannya untuk melewati perlindungan anti-bot saat mengumpulkan data dari situs web yang dilindungi. Pengembang alat otomatisasi menggunakannya sebagai layanan middleware untuk menangani tantangan Cloudflare secara transparan. Administrator sistem memanfaatkannya untuk mempertahankan akses ke layanan yang dilindungi tanpa intervensi manual saat tingkat perlindungan meningkat.

Fitur Utama

  • Penyelesaian tantangan Cloudflare otomatis
  • Bypass perlindungan DDoS-GUARD
  • Solusi berbasis browser tanpa antarmuka grafis menggunakan Chromium
  • API HTTP sederhana untuk integrasi
  • Manajemen sesi dengan persistensi cookie
  • Pencatatan dan debugging yang dapat dikonfigurasi
  • Dukungan untuk header dan proxy kustom
  • Dukungan integrasi pemecah CAPTCHA
  • Penggunaan sumber daya rendah saat tidak aktif
  • Kompatibel dengan Jackett, Prowlarr, dan alat lainnya

Mengapa menerapkan FlareSolverr di Hostinger VPS

Menerapkan FlareSolverr di Hostinger VPS memastikan layanan bypass Cloudflare yang andal untuk tumpukan otomatisasi media Anda yang berjalan 24/7. Lingkungan VPS menyediakan sumber daya khusus untuk operasi browser tanpa antarmuka grafis tanpa memengaruhi layanan lain, ketersediaan yang konsisten memastikan akses pengindeks Anda tidak pernah gagal karena masalah jaringan rumah, dan konektivitas jaringan kelas perusahaan untuk penyelesaian tantangan yang cepat. Infrastruktur Hostinger menawarkan tingkat keberhasilan yang lebih baik dengan tantangan Cloudflare dibandingkan dengan alamat IP residensial yang mungkin ditandai, sementara penerapan terisolasi mencegah perebutan sumber daya dengan aplikasi lain. Hosting profesional memastikan layanan tetap responsif bahkan selama penggunaan puncak, menjaga akses tanpa gangguan ke sumber konten yang dilindungi.

Pilih paket VPS yang akan digunakan FlareSolverr

KVM 1
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
Rp  77.900 /bln

Biaya perpanjangan Rp143.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Jelajahi aplikasi lain dalam kategori ini

2FAuth

2FAuth

Manajer kode autentikasi dua faktor yang di-hosting sendiri untuk web dan seluler

Actual Budget

Actual Budget

Aplikasi keuangan pribadi yang mengutamakan privasi dengan penganggaran amplop

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.