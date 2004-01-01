FlareSolverr
Web kazıma için Cloudflare korumasını aşan proxy sunucusu
FlareSolverr Hakkında
FlareSolverr, web kazıma ve otomasyon uygulamaları için Cloudflare ve DDoS-GUARD korumasını aşmak üzere tasarlanmış özel bir proxy sunucusudur. Başsız tarayıcı teknolojisini kullanarak, otomatik erişimi normalde engelleyecek JavaScript zorluklarını, CAPTCHA'ları ve diğer bot karşıtı koruma mekanizmalarını otomatik olarak çözer. FlareSolverr, medya otomasyon yığınlarında önemli bir bileşen haline gelmiş olup, Jackett ve Prowlarr gibi araçların Cloudflare koruması uygulayan torrent indeksleyicilerine ve izleyicilerine erişmesini sağlar.
Yaygın Kullanım Senaryoları
Medya otomasyonu kullanıcıları, Jackett ve Prowlarr'ın Cloudflare korumalı torrent indeksleyicilerine erişmesini sağlamak ve içerik kaynaklarına kesintisiz erişim sağlamak için FlareSolverr'ı dağıtır. Web kazıyıcılar, korumalı web sitelerinden veri toplarken bot karşıtı korumayı aşmak için onu entegre eder. Otomasyon aracı geliştiricileri, Cloudflare zorluklarını şeffaf bir şekilde ele almak için onu bir ara katman yazılımı hizmeti olarak kullanır. Sistem yöneticileri, koruma seviyeleri arttığında korumalı hizmetlere manuel müdahale olmadan erişimi sürdürmek için ondan faydalanır.
Temel Özellikler
- Otomatik Cloudflare zorluk çözümü
- DDoS-GUARD korumasını aşma
- Chromium kullanan başsız tarayıcı tabanlı çözüm
- Entegrasyon için basit HTTP API
- Çerez kalıcılığı ile oturum yönetimi
- Yapılandırılabilir günlük kaydı ve hata ayıklama
- Özel başlıklar ve proxy'ler için destek
- CAPTCHA çözücü entegrasyon desteği
- Boşta düşük kaynak kullanımı
- Jackett, Prowlarr ve diğer araçlarla uyumlu
FlareSolverr'ı Neden Hostinger VPS'e Kurmalısınız?
FlareSolverr'ı Hostinger VPS'e kurmak, 7/24 çalışan medya otomasyon yığınınız için güvenilir Cloudflare aşma hizmetleri sağlar. VPS ortamı, diğer hizmetleri etkilemeden başsız tarayıcı işlemleri için özel kaynaklar, ev ağı sorunları nedeniyle indeksleyici erişiminizin asla kesintiye uğramamasını sağlayan tutarlı kullanılabilirlik ve hızlı zorluk çözümü için kurumsal düzeyde ağ bağlantısı sunar. Hostinger'ın altyapısı, işaretlenebilecek konut IP adreslerine kıyasla Cloudflare zorluklarında daha iyi başarı oranları sunarken, izole dağıtım diğer uygulamalarla kaynak çekişmesini önler. Profesyonel hosting, hizmetin yoğun kullanım sırasında bile duyarlı kalmasını sağlayarak korumalı içerik kaynaklarına kesintisiz erişimi sürdürür.
