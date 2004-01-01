FlareSolverrは、ウェブスクレイピングや自動化アプリケーション向けに、CloudflareおよびDDoS-GUARDの保護を回避するために設計された特殊なプロキシサーバーです。ヘッドレスブラウザ技術を使用し、通常は自動アクセスをブロックするJavaScriptチャレンジ、CAPTCHA、その他のアンチボット保護メカニズムを自動的に解決します。FlareSolverrは、メディア自動化スタックにおいて不可欠なコンポーネントとなっており、JackettやProwlarrのようなツールがCloudflare保護を実装しているトレントインデクサーやトラッカーにアクセスできるようにします。

一般的なユースケース

メディア自動化ユーザーは、JackettやProwlarrがCloudflareで保護されたトレントインデクサーにアクセスできるようにFlareSolverrをデプロイし、コンテンツソースへの途切れないアクセスを確保しています。ウェブスクレイパーは、保護されたウェブサイトからデータを収集する際にアンチボット保護を回避するためにこれを統合します。自動化ツール開発者は、Cloudflareチャレンジを透過的に処理するための中間サービスとしてこれを使用します。システム管理者は、保護レベルが上昇した場合でも、手動介入なしに保護されたサービスへのアクセスを維持するためにこれを活用します。

主な機能

Cloudflareチャレンジの自動解決

DDoS-GUARD保護の回避

Chromiumを使用したヘッドレスブラウザベースのソリューション

統合のためのシンプルなHTTP API

クッキー永続性によるセッション管理

設定可能なロギングとデバッグ

カスタムヘッダーとプロキシのサポート

CAPTCHAソルバー統合のサポート

アイドル時の低リソース使用量

Jackett、Prowlarr、その他のツールとの互換性

Hostinger VPSにFlareSolverrをデプロイする理由

Hostinger VPSにFlareSolverrをデプロイすることで、24時間年中無休で稼働するメディア自動化スタックに対し、信頼性の高いCloudflare回避サービスが保証されます。VPS環境は、他のサービスに影響を与えることなくヘッドレスブラウザ操作のための専用リソースを提供し、自宅ネットワークの問題によるインデクサーアクセスの中断を防ぐ一貫した可用性、そして迅速なチャレンジ解決のためのエンタープライズグレードのネットワーク接続を提供します。Hostingerのインフラストラクチャは、フラグ付けされる可能性のある住宅用IPアドレスと比較して、Cloudflareチャレンジに対する成功率が高く、また、分離されたデプロイメントにより他のアプリケーションとのリソース競合を防ぎます。プロフェッショナルなホスティングは、ピーク時の使用中でもサービスが応答性を維持し、保護されたコンテンツソースへの途切れないアクセスを維持します。