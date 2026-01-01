Deluge
Lengvas „BitTorrent“ klientas su žiniatinklio sąsaja ir papildinių palaikymu
Apie Deluge
Deluge yra daug funkcijų turintis, lengvas „BitTorrent“ klientas, sukurtas naudojant galingą „libtorrent“ biblioteką. Sukurtas atsižvelgiant į lankstumą ir našumą, jis suteikia visas esmines torrent kliento funkcijas per švarią žiniatinklio sąsają, išlaikant mažą resursų naudojimą. Su papildinių, nuotolinio valdymo ir integravimo su automatizavimo įrankiais palaikymu, Deluge tapo populiariu pasirinkimu tiek paprastiems torrent naudotojams, tiek pažangiems medijos automatizavimo entuziastams, valdantiems 24/7 atsisiuntimo serverius.
Dažni naudojimo atvejai
Namų vartotojai diegia Deluge kaip patikimą torrent klientą Linux distribucijų, atvirojo kodo programinės įrangos ir legalaus torrent turinio atsisiuntimui per žiniatinklio sąsają, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio. Medijos automatizavimo entuziastai integruoja jį su Sonarr, Radarr ir Lidarr automatizuotam turinio atsisiuntimui su tinkamu kategorizavimu ir organizavimu. Seedbox operatoriai naudoja jį didelio našumo torrent sėjimui su santykio stebėjimu ir pralaidumo valdymu. Nuotolinių serverių administratoriai naudoja jo plono kliento architektūrą torrentams valdyti headless serveriuose be tiesioginės prieigos prie žiniatinklio vartotojo sąsajos.
Pagrindinės funkcijos
- Žiniatinklio vartotojo sąsaja, pasiekiama iš bet kurios naršyklės
- Protokolo šifravimas privatumui ir IPT pralaidumo apribojimų apėjimui
- DHT (paskirstytos maišos lentelės) palaikymas torrentams be sekimo
- Vietinis lygiaverčių mazgų aptikimas (LSD) ir lygiaverčių mazgų keitimasis (PEX)
- UPnP ir NAT-PMP automatiniam prievadų persiuntimui
- Tarpinio serverio palaikymas (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) anoniminiam torrentų naudojimui
- Pasauliniai ir kiekvieno torrento greičio apribojimai
- Planavimas automatiniams greičio apribojimų pakeitimams
- Papildinių sistema išplėstinėms funkcijoms
- Žymų sistema torrentų organizavimui
- RSS srauto palaikymas automatiniams atsisiuntimams
- Žiniatinklio sėklos palaikymas greitesniems atsisiuntimams
- Integracija su Sonarr, Radarr, Lidarr ir kitais automatizavimo įrankiais
- Plono kliento palaikymas nuotoliniam valdymui
- Suderinamumas su įvairiomis platformomis
