Deluge

Deluge

웹 인터페이스 및 플러그인 지원을 갖춘 경량 비트토렌트 클라이언트

배포할 VPS 플랜을 선택하세요Deluge

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

Deluge 소개

Deluge는 강력한 libtorrent 라이브러리를 기반으로 구축된 기능이 풍부하고 가벼운 BitTorrent 클라이언트입니다. 유연성과 성능을 염두에 두고 설계되었으며, 낮은 리소스 사용량을 유지하면서 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 모든 필수 토렌트 클라이언트 기능을 제공합니다. 플러그인, 원격 관리 및 자동화 도구와의 통합을 지원하여, Deluge는 일반 토렌트 사용자뿐만 아니라 24시간 내내 다운로드 서버를 운영하는 고급 미디어 자동화 애호가들에게도 인기 있는 선택이 되었습니다.

일반적인 사용 사례

가정 사용자는 모든 장치에서 액세스할 수 있는 웹 인터페이스를 통해 Linux 배포판, 오픈 소스 소프트웨어 및 합법적인 토렌트 콘텐츠를 다운로드하기 위한 안정적인 토렌트 클라이언트로 Deluge를 배포합니다. 미디어 자동화 애호가들은 Sonarr, Radarr, Lidarr와 통합하여 적절한 분류 및 구성으로 자동화된 콘텐츠 다운로드를 수행합니다. 시드박스 운영자는 비율 추적 및 대역폭 관리 기능을 갖춘 고성능 토렌트 시딩을 위해 이를 활용합니다. 원격 서버 관리자는 웹 UI에 직접 액세스하지 않고도 헤드리스 서버에서 토렌트를 관리하기 위해 씬 클라이언트 아키텍처를 활용합니다.

주요 기능

  • 모든 브라우저에서 액세스 가능한 웹 기반 사용자 인터페이스
  • 개인 정보 보호 및 ISP 스로틀링 우회를 위한 프로토콜 암호화
  • 트래커 없는 토렌트를 위한 DHT (분산 해시 테이블) 지원
  • 로컬 피어 검색 (LSD) 및 피어 교환 (PEX)
  • 자동 포트 포워딩을 위한 UPnP 및 NAT-PMP
  • 익명 토렌트 사용을 위한 프록시 지원 (HTTP, SOCKS4, SOCKS5)
  • 글로벌 및 토렌트별 속도 제한
  • 자동 속도 제한 변경을 위한 스케줄링
  • 확장된 기능을 위한 플러그인 시스템
  • 토렌트 구성을 위한 라벨 시스템
  • 자동 다운로드를 위한 RSS 피드 지원
  • 더 빠른 다운로드를 위한 웹 시드 지원
  • Sonarr, Radarr, Lidarr 및 기타 자동화 도구와의 통합
  • 원격 관리를 위한 씬 클라이언트 지원
  • 크로스 플랫폼 호환성

호스팅어 VPS에 Deluge를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Deluge를 배포하면 홈 인터넷 연결 또는 데이터 제한에 영향을 주지 않고 지속적인 토렌트 사용을 위한 전용 대역폭을 제공합니다. VPS 환경은 시딩 및 다운로드를 위한 24시간 연중무휴 가용성을 보장하며, 홈 컴퓨터가 오프라인일 때도 비공개 트래커에서 건전한 토렌트 비율을 유지합니다. ISP 스로틀링 없는 엔터프라이즈급 네트워크 속도로 더 빠른 다운로드 및 업로드, 대용량 파일 관리 및 장기 시딩을 위한 무제한 대역폭, 그리고 토렌트 활동이 다른 애플리케이션에 영향을 미치지 않도록 하는 전용 리소스의 이점을 누릴 수 있습니다. 호스팅어의 안정적인 가동 시간은 정전이나 가정 내 네트워크 문제로 인해 토렌트가 다운로드 도중에 멈추는 일이 없도록 보장합니다. 격리된 환경은 집 주소와 연결되지 않은 고정 IP 주소로 더 나은 개인 정보 보호를 제공하며, 영구 스토리지는 토렌트 대기열 및 비율 통계를 보호합니다. 전문가 수준의 인프라는 비공개 토렌트 커뮤니티에서 시딩 요구 사항을 유지하기 위한 우수한 업로드 속도를 제공합니다.

배포할 VPS 플랜을 선택하세요Deluge

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

이 카테고리의 다른 앱들을 살펴보세요

2FAuth

2FAuth

웹 및 모바일용 자가 호스팅 2단계 인증 코드 관리자

Actual Budget

Actual Budget

개인 정보 보호 중심의 봉투 예산 개인 금융 앱

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.