Deluge, güçlü libtorrent kütüphanesi üzerine inşa edilmiş, özellik açısından zengin, hafif bir BitTorrent istemcisidir. Esneklik ve performans göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, düşük kaynak kullanımıyla temiz bir web arayüzü aracılığıyla tüm temel torrent istemcisi özelliklerini sunar. Eklenti desteği, uzaktan yönetim ve otomasyon araçlarıyla entegrasyonu sayesinde Deluge, hem sıradan torrent kullanıcıları hem de 7/24 indirme sunucuları çalıştıran gelişmiş medya otomasyonu meraklıları için popüler bir tercih haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Alanları

Ev kullanıcıları, Deluge'u Linux dağıtımlarını, açık kaynaklı yazılımları ve yasal torrent içeriğini herhangi bir cihazdan erişilebilen bir web arayüzü aracılığıyla indirmek için güvenilir bir torrent istemcisi olarak kullanır. Medya otomasyonu meraklıları, doğru kategorizasyon ve organizasyon ile otomatik içerik indirme için Deluge'u Sonarr, Radarr ve Lidarr ile entegre eder. Seedbox operatörleri, oran takibi ve bant genişliği yönetimi ile yüksek performanslı torrent seed'leme için Deluge'u kullanır. Uzaktan sunucu yöneticileri, web kullanıcı arayüzüne doğrudan erişim olmadan headless sunucularda torrentleri yönetmek için ince istemci mimarisinden yararlanır.

Temel Özellikler

Herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen web tabanlı kullanıcı arayüzü

Gizlilik ve ISS kısıtlamasını aşmak için protokol şifrelemesi

Takipçisiz torrentler için DHT (Dağıtılmış Karma Tablosu) desteği

Yerel Eş Keşfi (LSD) ve Eş Değişimi (PEX)

Otomatik bağlantı noktası yönlendirme için UPnP ve NAT-PMP

Anonim torrent kullanımı için Proxy desteği (HTTP, SOCKS4, SOCKS5)

Genel ve torrent başına hız limitleri

Otomatik hız limiti değişiklikleri için zamanlama

Genişletilmiş işlevsellik için eklenti sistemi

Torrent organizasyonu için etiket sistemi

Otomatik indirmeler için RSS beslemesi desteği

Daha hızlı indirmeler için web seed desteği

Sonarr, Radarr, Lidarr ve diğer otomasyon araçlarıyla entegrasyon

Uzaktan yönetim için ince istemci desteği

Çapraz platform uyumluluğu

Deluge'u Hostinger VPS'e neden kurmalısınız?

Deluge'u Hostinger VPS'e kurmak, ev internet bağlantınızı veya veri limitlerinizi etkilemeden sürekli torrent kullanımı için özel bant genişliği sağlar. VPS ortamı, ev bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile özel takipçilerde sağlıklı torrent oranlarını koruyarak seed'leme ve indirme için 7/24 kullanılabilirlik sağlar. Kurumsal düzeyde ağ hızlarından, daha hızlı indirme ve yüklemeler için ISS kısıtlaması olmamasından, büyük dosyaları ve uzun süreli seed'lemeyi yönetmek için sınırsız bant genişliğinden ve torrent etkinliğinin diğer uygulamaları etkilemesini önleyen özel kaynaklardan faydalanırsınız. Hostinger'ın güvenilir çalışma süresi, evdeki elektrik kesintileri veya ağ sorunları nedeniyle torrentlerin indirme sırasında asla durmamasını sağlar. İzole edilmiş ortam, ev adresinize bağlı olmayan statik IP adresleriyle daha iyi gizlilik sağlarken, kalıcı depolama torrent kuyruğunuzu ve oran istatistiklerinizi korur. Profesyonel düzeyde altyapı, özel torrent topluluklarındaki seed'leme gereksinimlerini sürdürmek için üstün yükleme hızları sunar.