Deluge este un client BitTorrent bogat în funcții, ușor, construit pe puternica bibliotecă libtorrent. Conceput cu flexibilitate și performanță în minte, oferă toate funcțiile esențiale ale unui client de torrent printr-o interfață web curată, menținând în același timp un consum redus de resurse. Cu suport pentru plugin-uri, gestionare la distanță și integrare cu instrumente de automatizare, Deluge a devenit o alegere populară atât pentru utilizatorii ocazionali de torrent, cât și pentru entuziaștii avansați de automatizare media care rulează servere de descărcare 24/7.

Cazuri de utilizare comune

Utilizatorii casnici implementează Deluge ca un client de torrent fiabil pentru descărcarea distribuțiilor Linux, a software-ului open-source și a conținutului torrent legal printr-o interfață web accesibilă de pe orice dispozitiv. Entuziaștii automatizării media îl integrează cu Sonarr, Radarr și Lidarr pentru descărcarea automată a conținutului cu o categorizare și organizare adecvată. Operatorii de seedbox-uri îl utilizează pentru seeding de torrent de înaltă performanță cu urmărirea raportului și gestionarea lățimii de bandă. Administratorii de servere la distanță valorifică arhitectura sa de client subțire pentru a gestiona torrentele pe servere fără interfață grafică, fără acces direct la interfața web.

Funcții cheie

Interfață de utilizator bazată pe web, accesibilă din orice browser

Criptare protocol pentru confidențialitate și ocolirea limitării de către ISP

Suport DHT (Distributed Hash Table) pentru torrente fără tracker

Descoperire locală de peer-uri (LSD) și Schimb de peer-uri (PEX)

UPnP și NAT-PMP pentru redirecționarea automată a porturilor

Suport proxy (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) pentru torrenting anonim

Limite de viteză globale și per-torrent

Programare pentru modificări automate ale limitelor de viteză

Sistem de plugin-uri pentru funcționalitate extinsă

Sistem de etichete pentru organizarea torrentelor

Suport pentru fluxuri RSS pentru descărcări automate

Suport pentru web seed pentru descărcări mai rapide

Integrare cu Sonarr, Radarr, Lidarr și alte instrumente de automatizare

Suport client subțire pentru gestionare la distanță

Compatibilitate multi-platformă

De ce să implementezi Deluge pe Hostinger VPS

Implementarea Deluge pe Hostinger VPS oferă lățime de bandă dedicată pentru torrenting continuu, fără a-ți afecta conexiunea la internet de acasă sau limitele de date. Mediul VPS asigură disponibilitate 24/7 pentru seeding și descărcare, menținând rapoarte de torrent sănătoase pe trackere private chiar și atunci când computerul tău de acasă este offline. Beneficiezi de viteze de rețea de nivel enterprise fără limitare de către ISP pentru descărcări și încărcări mai rapide, lățime de bandă nelimitată pentru gestionarea fișierelor mari și seeding pe termen lung, și resurse dedicate care împiedică activitatea torrent să afecteze alte aplicații. Timpul de funcționare fiabil al Hostinger asigură că torrentele nu se opresc niciodată în timpul descărcării din cauza întreruperilor de curent sau a problemelor de rețea de acasă. Mediul izolat oferă o confidențialitate mai bună cu adrese IP statice care nu sunt legate de adresa ta de acasă, în timp ce stocarea persistentă îți protejează coada de torrente și statisticile de raport. Infrastructura de nivel profesional oferă viteze superioare de încărcare pentru menținerea cerințelor de seeding în comunitățile private de torrent.