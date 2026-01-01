Deluge
Client BitTorrent leggero con interfaccia web e supporto plugin
Seleziona il piano VPS da distribuire Deluge
Si rinnova a 9,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
Informazioni su Deluge
Deluge è un client BitTorrent leggero e ricco di funzionalità, basato sulla potente libreria libtorrent. Progettato pensando alla flessibilità e alle prestazioni, offre tutte le funzionalità essenziali di un client torrent tramite un'interfaccia web pulita, mantenendo un basso utilizzo delle risorse. Con il supporto per plugin, la gestione remota e l'integrazione con strumenti di automazione, Deluge è diventato una scelta popolare sia per gli utenti occasionali di torrent sia per gli appassionati di automazione multimediale avanzata che gestiscono server di download 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Casi d'uso comuni
Gli utenti domestici implementano Deluge come client torrent affidabile per scaricare distribuzioni Linux, software open-source e contenuti torrent legali tramite un'interfaccia web accessibile da qualsiasi dispositivo. Gli appassionati di automazione multimediale lo integrano con Sonarr, Radarr e Lidarr per il download automatizzato di contenuti con categorizzazione e organizzazione adeguate. Gli operatori di seedbox lo utilizzano per il seeding di torrent ad alte prestazioni con tracciamento del rapporto e gestione della larghezza di banda. Gli amministratori di server remoti sfruttano la sua architettura thin client per gestire i torrent su server headless senza accesso diretto all'interfaccia utente web.
Caratteristiche principali
- Interfaccia utente basata sul web accessibile da qualsiasi browser
- Crittografia del protocollo per la privacy e per aggirare la limitazione della velocità da parte dell'ISP
- Supporto DHT (Distributed Hash Table) per torrent senza tracker
- Local Peer Discovery (LSD) e Peer Exchange (PEX)
- UPnP e NAT-PMP per il port forwarding automatico
- Supporto proxy (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) per torrenting anonimo
- Limiti di velocità globali e per singolo torrent
- Pianificazione per modifiche automatiche dei limiti di velocità
- Sistema di plugin per funzionalità estese
- Sistema di etichette per l'organizzazione dei torrent
- Supporto per feed RSS per download automatizzati
- Supporto per web seed per download più veloci
- Integrazione con Sonarr, Radarr, Lidarr e altri strumenti di automazione
- Supporto thin client per la gestione remota
- Compatibilità multipiattaforma
Perché implementare Deluge su Hostinger VPS
L'implementazione di Deluge su Hostinger VPS fornisce larghezza di banda dedicata per un torrenting continuo senza influire sulla connessione internet domestica o sui limiti di dati. L'ambiente VPS garantisce disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il seeding e il download, mantenendo rapporti torrent sani sui tracker privati anche quando il tuo computer di casa è offline. Benefici di velocità di rete di livello enterprise senza limitazioni da parte dell'ISP per download e upload più veloci, larghezza di banda illimitata per la gestione di file di grandi dimensioni e il seeding a lungo termine, e risorse dedicate che impediscono all'attività torrent di influire su altre applicazioni. L'uptime affidabile di Hostinger garantisce che i torrent non si interrompano mai a metà download a causa di interruzioni di corrente o problemi di rete a casa. L'ambiente isolato offre una migliore privacy con indirizzi IP statici non collegati al tuo indirizzo di casa, mentre l'archiviazione persistente protegge la tua coda di torrent e le statistiche del rapporto. L'infrastruttura di livello professionale offre velocità di upload superiori per mantenere i requisiti di seeding nelle comunità torrent private.
Seleziona il piano VPS da distribuire Deluge
Si rinnova a 9,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.