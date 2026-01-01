Deluge
ไคลเอนต์ BitTorrent น้ำหนักเบา พร้อมเว็บอินเทอร์เฟซและรองรับปลั๊กอิน
เกี่ยวกับ Deluge
Deluge เป็นไคลเอนต์ BitTorrent ที่มีฟีเจอร์มากมายและมีน้ำหนักเบา สร้างขึ้นบนไลบรารี libtorrent อันทรงพลัง ออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดของไคลเอนต์ torrent ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ในขณะที่ยังคงใช้ทรัพยากรน้อย ด้วยการรองรับปลั๊กอิน การจัดการระยะไกล และการผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติ Deluge ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทั้งผู้ใช้ torrent ทั่วไปและผู้ที่ชื่นชอบระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อขั้นสูงที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ใช้ตามบ้านติดตั้ง Deluge เป็นไคลเอนต์ torrent ที่เชื่อถือได้สำหรับดาวน์โหลด Linux distributions ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และเนื้อหา torrent ที่ถูกกฎหมายผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ผู้ที่ชื่นชอบระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อผสานรวมเข้ากับ Sonarr Radarr และ Lidarr สำหรับการดาวน์โหลดเนื้อหาอัตโนมัติพร้อมการจัดหมวดหมู่และการจัดระเบียบที่เหมาะสม ผู้ดูแล Seedbox ใช้ประโยชน์จากมันสำหรับการซีด torrent ประสิทธิภาพสูงพร้อมการติดตามอัตราส่วนและการจัดการแบนด์วิดท์ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมไคลเอนต์แบบบางเพื่อจัดการ torrent บนเซิร์ฟเวอร์แบบ headless โดยไม่ต้องเข้าถึงเว็บ UI โดยตรง
คุณสมบัติหลัก
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้บนเว็บที่เข้าถึงได้จากทุกเบราว์เซอร์
- การเข้ารหัสโปรโตคอลเพื่อความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการจำกัดความเร็วของ ISP
- รองรับ DHT (Distributed Hash Table) สำหรับ torrent ที่ไม่มีตัวติดตาม
- Local Peer Discovery (LSD) และ Peer Exchange (PEX)
- UPnP และ NAT-PMP สำหรับการส่งต่อพอร์ตอัตโนมัติ
- รองรับพร็อกซี (HTTP SOCKS4 SOCKS5) สำหรับการใช้ torrent แบบไม่ระบุตัวตน
- การจำกัดความเร็วทั่วโลกและต่อ torrent
- การตั้งเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความเร็วอัตโนมัติ
- ระบบปลั๊กอินสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- ระบบป้ายกำกับสำหรับการจัดระเบียบ torrent
- รองรับ RSS feed สำหรับการดาวน์โหลดอัตโนมัติ
- รองรับ Web seed สำหรับการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
- การผสานรวมกับ Sonarr Radarr Lidarr และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ
- รองรับไคลเอนต์แบบบางสำหรับการจัดการระยะไกล
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
ทำไมต้องติดตั้ง Deluge บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Deluge บน Hostinger VPS ให้แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับการใช้ torrent อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือข้อจำกัดข้อมูลของคุณ สภาพแวดล้อม VPS รับประกันความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับการซีดและดาวน์โหลด รักษาอัตราส่วน torrent ที่ดีบน private trackers แม้ว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณจะออฟไลน์อยู่ คุณจะได้รับประโยชน์จากความเร็วเครือข่ายระดับองค์กรโดยไม่มีการจำกัดความเร็วของ ISP เพื่อการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่เร็วขึ้น แบนด์วิดท์ไม่จำกัดสำหรับการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่และการซีดในระยะยาว และทรัพยากรเฉพาะที่ป้องกันกิจกรรม torrent ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันอื่น ๆ Uptime ที่เชื่อถือได้ของ Hostinger ทำให้มั่นใจได้ว่า torrent จะไม่หยุดดาวน์โหลดกลางคันเนื่องจากการไฟฟ้าดับหรือปัญหาเครือข่ายที่บ้าน สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้นด้วยที่อยู่ IP แบบคงที่ที่ไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่บ้านของคุณ ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องคิว torrent และสถิติอัตราส่วนของคุณ โครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพให้ความเร็วในการอัปโหลดที่เหนือกว่าสำหรับการรักษาข้อกำหนดการซีดบนชุมชน torrent ส่วนตัว
