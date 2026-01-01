Deluge

Deluge

轻量级 BitTorrent 客户端，支持网页界面和插件。

选择要部署的 VPS 方案 Deluge

KVM 1
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
CNY  36.99 /月

以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

关于 Deluge

Deluge 是一款功能丰富、轻量级的 BitTorrent 客户端，它基于强大的 libtorrent 库构建。它在设计时兼顾了灵活性和性能，通过简洁的网页界面提供所有必要的洪流客户端功能，同时保持较低的资源占用。凭借对插件、远程管理以及与自动化工具集成的支持，Deluge 已成为休闲洪流用户和运行 24/7 下载服务器的高级媒体自动化爱好者的热门选择。

常见用例

家庭用户将 Deluge 部署为可靠的洪流客户端，用于通过可从任何设备访问的网页界面下载 Linux 发行版、开源软件和合法洪流内容。媒体自动化爱好者将其与 Sonarr、Radarr 和 Lidarr 集成，以实现内容自动下载并进行适当的分类和组织。Seedbox 运营商利用它进行高性能洪流做种，并支持比率跟踪和带宽管理。远程服务器管理员利用其瘦客户端架构在无头服务器上管理洪流，而无需直接访问网页用户界面。

主要功能

  • 可通过任何浏览器访问的基于网络的 用户界面
  • 协议加密，用于保护隐私和绕过 ISP 限制
  • DHT（分布式哈希表）支持，用于无追踪器洪流
  • 本地对等发现 (LSD) 和对等交换 (PEX)
  • UPnP 和 NAT-PMP，用于自动端口转发
  • 代理支持（HTTP、SOCKS4、SOCKS5），用于匿名洪流
  • 全局和每个洪流的速度限制
  • 用于自动速度限制更改的调度功能
  • 用于扩展功能的插件系统
  • 用于洪流组织的标签系统
  • RSS 订阅源支持，用于自动下载
  • Web 种子支持，用于更快下载
  • 与 Sonarr、Radarr、Lidarr 和其他自动化工具集成
  • 瘦客户端支持，用于远程管理
  • 跨平台兼容性

为何在 Hostinger VPS 上部署 Deluge

在 Hostinger VPS 上部署 Deluge 可提供专用带宽，用于持续洪流，而不会影响您的家庭互联网连接或数据上限。VPS 环境确保 24/7 全天候做种和下载可用性，即使您的家用电脑离线，也能在私人追踪器上保持健康的洪流比率。您将受益于企业级网络速度，没有 ISP 限制，可实现更快的下载和上传；无限带宽，用于管理大文件和长期做种；以及专用资源，防止洪流活动影响其他应用程序。Hostinger 可靠的正常运行时间确保洪流不会因家庭断电或网络问题而在下载中途停止。隔离环境通过不与您的家庭住址关联的静态 IP 地址提供更好的隐私保护，而持久存储则保护您的洪流队列和比率统计数据。专业级基础设施提供卓越的上传速度，以满足私人洪流社区的做种要求。

选择要部署的 VPS 方案 Deluge

KVM 1
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
CNY  36.99 /月

以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

探索此类别中的其他应用

2FAuth

2FAuth

适用于网页和移动设备的自托管双重身份验证码管理器

Actual Budget

Actual Budget

隐私优先的个人理财应用，支持信封预算

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。