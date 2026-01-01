Deluge هو عميل BitTorrent غني بالميزات وخفيف الوزن، مبني على مكتبة libtorrent القوية. مصمم مع مراعاة المرونة والأداء، ويوفر جميع ميزات عميل التورنت الأساسية من خلال واجهة ويب نظيفة مع الحفاظ على استهلاك منخفض للموارد. مع دعم المكونات الإضافية والإدارة عن بعد والتكامل مع أدوات الأتمتة، أصبح Deluge خيارًا شائعًا لكل من مستخدمي التورنت العاديين وعشاق أتمتة الوسائط المتقدمين الذين يديرون خوادم تنزيل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حالات الاستخدام الشائعة

ينشر المستخدمون المنزليون Deluge كعميل تورنت موثوق لتنزيل توزيعات Linux والبرامج مفتوحة المصدر ومحتوى التورنت القانوني من خلال واجهة ويب يمكن الوصول إليها من أي جهاز. يدمج عشاق أتمتة الوسائط Deluge مع Sonarr و Radarr و Lidarr لتنزيل المحتوى تلقائيًا مع التصنيف والتنظيم المناسبين. يستخدم مشغلو Seedbox Deluge لزرع التورنت عالي الأداء مع تتبع النسبة وإدارة النطاق الترددي. يستفيد مسؤولو الخوادم البعيدة من بنية العميل النحيف الخاصة به لإدارة التورنت على الخوادم بدون واجهة رسومية دون وصول مباشر إلى واجهة الويب.

الميزات الرئيسية

واجهة مستخدم قائمة على الويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح

تشفير البروتوكول للخصوصية وتجاوز تقييد مزود خدمة الإنترنت

دعم DHT (جدول التجزئة الموزع) للتورنت بدون متتبعات

اكتشاف الأقران المحليين (LSD) وتبادل الأقران (PEX)

UPnP و NAT-PMP لإعادة توجيه المنفذ تلقائيًا

دعم الوكيل (HTTP، SOCKS4، SOCKS5) للتورنت المجهول

حدود السرعة العالمية ولكل تورنت

جدولة لتغييرات حد السرعة التلقائية

نظام المكونات الإضافية لوظائف موسعة

نظام التسميات لتنظيم التورنت

دعم موجز RSS للتنزيلات التلقائية

دعم بذور الويب لتنزيلات أسرع

التكامل مع Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات الأتمتة الأخرى

دعم العميل النحيف للإدارة عن بعد

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

لماذا تنشر Deluge على Hostinger VPS

يوفر نشر Deluge على Hostinger VPS نطاقًا تردديًا مخصصًا للتورنت المستمر دون التأثير على اتصالك بالإنترنت المنزلي أو حدود البيانات. تضمن بيئة VPS التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للزرع والتنزيل، مع الحفاظ على نسب تورنت صحية على المتتبعات الخاصة حتى عندما يكون جهازك المنزلي غير متصل بالإنترنت. تستفيد من سرعات شبكة على مستوى المؤسسات بدون تقييد من مزود خدمة الإنترنت لتنزيلات وتحميلات أسرع، ونطاق ترددي غير محدود لإدارة الملفات الكبيرة والزرع طويل الأمد، وموارد مخصصة تمنع نشاط التورنت من التأثير على التطبيقات الأخرى. يضمن وقت تشغيل Hostinger الموثوق به عدم توقف التورنت في منتصف التنزيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو مشاكل الشبكة في المنزل. توفر البيئة المعزولة خصوصية أفضل مع عناوين IP ثابتة غير مرتبطة بعنوان منزلك، بينما يحمي التخزين المستمر قائمة انتظار التورنت وإحصائيات النسبة الخاصة بك. توفر البنية التحتية الاحترافية سرعات تحميل فائقة للحفاظ على متطلبات الزرع في مجتمعات التورنت الخاصة.