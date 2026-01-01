Deluge é um cliente BitTorrent leve e rico em recursos, construído sobre a poderosa biblioteca libtorrent. Projetado com flexibilidade e desempenho em mente, ele oferece todos os recursos essenciais de um cliente torrent através de uma interface web limpa, mantendo baixo uso de recursos. Com suporte para plugins, gerenciamento remoto e integração com ferramentas de automação, o Deluge se tornou uma escolha popular tanto para usuários casuais de torrent quanto para entusiastas avançados de automação de mídia que executam servidores de download 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Casos de Uso Comuns

Usuários domésticos implementam o Deluge como um cliente torrent confiável para baixar distribuições Linux, software de código aberto e conteúdo torrent legal através de uma interface web acessível de qualquer dispositivo. Entusiastas de automação de mídia o integram com Sonarr, Radarr e Lidarr para download automatizado de conteúdo com categorização e organização adequadas. Operadores de seedbox o utilizam para seeding de torrent de alto desempenho com rastreamento de proporção e gerenciamento de largura de banda. Administradores de servidor remoto aproveitam sua arquitetura de cliente leve para gerenciar torrents em servidores headless sem acesso direto à interface de usuário web.

Principais Recursos

Interface de usuário baseada na web acessível de qualquer navegador

Criptografia de protocolo para privacidade e para contornar a limitação de velocidade do provedor de internet

Suporte a DHT (Distributed Hash Table) para torrents sem rastreador

Descoberta de Pares Locais (LSD) e Troca de Pares (PEX)

UPnP e NAT-PMP para redirecionamento automático de portas

Suporte a proxy (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) para torrenting anônimo

Limites de velocidade globais e por torrent

Agendamento para alterações automatizadas de limite de velocidade

Sistema de plugins para funcionalidade estendida

Sistema de rótulos para organização de torrents

Suporte a feed RSS para downloads automatizados

Suporte a web seed para downloads mais rápidos

Integração com Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas de automação

Suporte a cliente leve para gerenciamento remoto

Compatibilidade entre plataformas

Por que implementar o Deluge no VPS da Hostinger

Implementar o Deluge no VPS da Hostinger oferece largura de banda dedicada para torrenting contínuo sem impactar sua conexão de internet doméstica ou limites de dados. O ambiente VPS garante disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana para seeding e download, mantendo proporções de torrent saudáveis em rastreadores privados mesmo quando seu computador doméstico está offline. Você se beneficia de velocidades de rede de nível empresarial sem limitação de velocidade do provedor de internet para downloads e uploads mais rápidos, largura de banda ilimitada para gerenciar arquivos grandes e seeding de longo prazo, e recursos dedicados que impedem que a atividade de torrent afete outros aplicativos. O Uptime confiável da Hostinger garante que os torrents nunca parem no meio do download devido a quedas de energia ou problemas de rede em casa. O ambiente isolado oferece melhor privacidade com endereços IP estáticos não vinculados ao seu endereço residencial, enquanto o armazenamento persistente protege sua fila de torrents e estatísticas de proporção. A infraestrutura de nível profissional oferece velocidades de upload superiores para manter os requisitos de seeding em comunidades de torrent privadas.