Deluge to bogaty w funkcje, lekki klient BitTorrent zbudowany na potężnej bibliotece libtorrent. Zaprojektowany z myślą o elastyczności i wydajności, zapewnia wszystkie niezbędne funkcje klienta torrent za pośrednictwem przejrzystego interfejsu webowego, przy jednoczesnym niskim zużyciu zasobów. Dzięki obsłudze wtyczek, zdalnemu zarządzaniu i integracji z narzędziami automatyzacji, Deluge stał się popularnym wyborem zarówno dla okazjonalnych użytkowników torrentów, jak i zaawansowanych entuzjastów automatyzacji mediów, którzy prowadzą serwery pobierania 24/7.

Typowe zastosowania

Użytkownicy domowi wdrażają Deluge jako niezawodny klient torrent do pobierania dystrybucji Linuksa, oprogramowania open-source i legalnych treści torrent za pośrednictwem interfejsu webowego dostępnego z dowolnego urządzenia. Entuzjaści automatyzacji mediów integrują go z Sonarr, Radarr i Lidarr do automatycznego pobierania treści z odpowiednią kategoryzacją i organizacją. Operatorzy seedboxów wykorzystują go do wysokowydajnego seedowania torrentów ze śledzeniem współczynnika i zarządzaniem przepustowością. Administratorzy zdalnych serwerów wykorzystują jego architekturę cienkiego klienta do zarządzania torrentami na serwerach bezgłowych bez bezpośredniego dostępu do interfejsu webowego.

Kluczowe funkcje

Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce, dostępny z dowolnej przeglądarki

Szyfrowanie protokołu dla prywatności i ominięcia dławienia przez dostawcę internetu

Obsługa DHT (rozproszonej tablicy skrótów) dla torrentów bez trackera

Lokalne wykrywanie peerów (LSD) i wymiana peerów (PEX)

UPnP i NAT-PMP do automatycznego przekierowywania portów

Obsługa proxy (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) dla anonimowego torrentowania

Globalne i indywidualne limity prędkości dla torrentów

Harmonogramowanie automatycznych zmian limitów prędkości

System wtyczek dla rozszerzonej funkcjonalności

System etykiet do organizacji torrentów

Obsługa kanałów RSS dla automatycznych pobierań

Obsługa web seedów dla szybszych pobierań

Integracja z Sonarr, Radarr, Lidarr i innymi narzędziami automatyzacji

Obsługa cienkiego klienta do zdalnego zarządzania

Kompatybilność międzyplatformowa

Dlaczego warto wdrożyć Deluge na Hostinger VPS

Wdrożenie Deluge na Hostinger VPS zapewnia dedykowaną przepustowość dla ciągłego torrentowania bez wpływu na Twoje domowe połączenie internetowe lub limity danych. Środowisko VPS zapewnia dostępność 24/7 do seedowania i pobierania, utrzymując zdrowe współczynniki torrentów na prywatnych trackerach, nawet gdy Twój domowy komputer jest offline. Korzystasz z prędkości sieci klasy korporacyjnej bez dławienia przez dostawcę internetu, co zapewnia szybsze pobieranie i wysyłanie, nieograniczoną przepustowość do zarządzania dużymi plikami i długoterminowego seedowania oraz dedykowane zasoby zapobiegające wpływowi aktywności torrentowej na inne aplikacje. Niezawodny czas dostępności Hostinger zapewnia, że torrenty nigdy nie zatrzymają się w trakcie pobierania z powodu przerw w dostawie prądu lub problemów z siecią w domu. Izolowane środowisko zapewnia lepszą prywatność dzięki statycznym adresom IP, które nie są powiązane z Twoim adresem domowym, podczas gdy trwała pamięć masowa chroni Twoją kolejkę torrentów i statystyki współczynnika. Infrastruktura klasy profesjonalnej oferuje doskonałe prędkości wysyłania, aby spełnić wymagania seedowania w prywatnych społecznościach torrentowych.