Deluge הוא לקוח BitTorrent קל משקל ועשיר בתכונות, הבנוי על ספריית libtorrent העוצמתית. הוא עוצב מתוך מחשבה על גמישות וביצועים, ומספק את כל תכונות לקוח הטורנט החיוניות באמצעות ממשק אינטרנט נקי, תוך שמירה על שימוש נמוך במשאבים. עם תמיכה בתוספים, ניהול מרחוק ושילוב עם כלי אוטומציה, Deluge הפך לבחירה פופולרית הן עבור משתמשי טורנט מזדמנים והן עבור חובבי אוטומציית מדיה מתקדמים המפעילים שרתי הורדה 24/7.

מקרי שימוש נפוצים

משתמשים ביתיים פורסים את Deluge כלקוח טורנט אמין להורדת הפצות לינוקס, תוכנות קוד פתוח ותוכן טורנט חוקי באמצעות ממשק אינטרנט הנגיש מכל מכשיר. חובבי אוטומציית מדיה משלבים אותו עם Sonarr, Radarr ו-Lidarr להורדת תוכן אוטומטית עם סיווג וארגון נאותים. מפעילי Seedbox מנצלים אותו ל-seeding טורנטים בביצועים גבוהים עם מעקב יחסים וניהול רוחב פס. מנהלי שרתים מרוחקים ממנפים את ארכיטקטורת ה-thin client שלו לניהול טורנטים בשרתים ללא ממשק גרפי, ללא גישה ישירה לממשק המשתמש האינטרנטי.

תכונות עיקריות

ממשק משתמש מבוסס אינטרנט הנגיש מכל דפדפן

הצפנת פרוטוקול לפרטיות ועקיפת הגבלת מהירות של ספקי אינטרנט (ISP)

תמיכה ב-DHT (Distributed Hash Table) עבור טורנטים ללא טראקר

גילוי עמיתים מקומי (LSD) והחלפת עמיתים (PEX)

UPnP ו-NAT-PMP להעברת פורטים אוטומטית

תמיכת פרוקסי (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) לטורנטים אנונימיים

מגבלות מהירות גלובליות ולפי טורנט

תזמון לשינויים אוטומטיים במגבלות מהירות

מערכת תוספים לפונקציונליות מורחבת

מערכת תוויות לארגון טורנטים

תמיכה בפיד RSS להורדות אוטומטיות

תמיכת Web seed להורדות מהירות יותר

שילוב עם Sonarr, Radarr, Lidarr וכלי אוטומציה אחרים

תמיכת Thin client לניהול מרחוק

תאימות בין פלטפורמות

למה לפרוס את Deluge על Hostinger VPS

פריסת Deluge על Hostinger VPS מספקת רוחב פס ייעודי לטורנטים רציפים מבלי להשפיע על חיבור האינטרנט הביתי או על מגבלות הנתונים שלכם. סביבת ה-VPS מבטיחה זמינות 24/7 ל-seeding ולהורדה, תוך שמירה על יחסי טורנט בריאים בטראקרים פרטיים גם כאשר המחשב הביתי שלכם אינו מקוון. אתם נהנים ממהירויות רשת ברמה ארגונית ללא הגבלת מהירות של ספקי אינטרנט (ISP) להורדות והעלאות מהירות יותר, רוחב פס בלתי מוגבל לניהול קבצים גדולים ו-seeding לטווח ארוך, ומשאבים ייעודיים המונעים מפעילות טורנט להשפיע על יישומים אחרים. זמן הפעולה האמין של Hostinger מבטיח שטורנטים לעולם לא יפסיקו באמצע ההורדה עקב הפסקות חשמל או בעיות רשת בבית. הסביבה המבודדת מספקת פרטיות טובה יותר עם כתובות IP סטטיות שאינן מקושרות לכתובת הבית שלכם, בעוד שאחסון קבוע מגן על תור הטורנטים וסטטיסטיקות היחסים שלכם. תשתית ברמה מקצועית מציעה מהירויות העלאה מעולות לשמירה על דרישות ה-seeding בקהילות טורנט פרטיות.