Deluge adalah klien BitTorrent ringan yang kaya fitur, dibangun di atas pustaka libtorrent yang canggih. Dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan performa, ia menyediakan semua fitur klien torrent esensial melalui antarmuka web yang bersih sambil mempertahankan penggunaan sumber daya yang rendah. Dengan dukungan plugin, manajemen jarak jauh, dan integrasi dengan alat otomatisasi, Deluge telah menjadi pilihan populer bagi pengguna torrent kasual maupun penggemar otomatisasi media tingkat lanjut yang menjalankan server unduhan 24/7.

Kasus Penggunaan Umum

Pengguna rumahan menggunakan Deluge sebagai klien torrent yang andal untuk mengunduh distribusi Linux, perangkat lunak open-source, dan konten torrent legal melalui antarmuka web yang dapat diakses dari perangkat apa pun. Penggemar otomatisasi media mengintegrasikannya dengan Sonarr, Radarr, dan Lidarr untuk pengunduhan konten otomatis dengan kategorisasi dan organisasi yang tepat. Operator Seedbox memanfaatkannya untuk seeding torrent berperforma tinggi dengan pelacakan rasio dan manajemen bandwidth. Administrator server jarak jauh memanfaatkan arsitektur thin client-nya untuk mengelola torrent di server headless tanpa akses langsung ke UI web.

Fitur Utama

Antarmuka pengguna berbasis web yang dapat diakses dari browser mana pun

Enkripsi protokol untuk privasi dan melewati pembatasan ISP

Dukungan DHT (Distributed Hash Table) untuk torrent tanpa tracker

Local Peer Discovery (LSD) dan Peer Exchange (PEX)

UPnP dan NAT-PMP untuk penerusan port otomatis

Dukungan proxy (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) untuk torrenting anonim

Batas kecepatan global dan per torrent

Penjadwalan untuk perubahan batas kecepatan otomatis

Sistem plugin untuk fungsionalitas yang diperluas

Sistem label untuk organisasi torrent

Dukungan RSS feed untuk unduhan otomatis

Dukungan web seed untuk unduhan lebih cepat

Integrasi dengan Sonarr, Radarr, Lidarr, dan alat otomatisasi lainnya

Dukungan thin client untuk manajemen jarak jauh

Kompatibilitas lintas platform

Mengapa Menggunakan Deluge di Hostinger VPS

Menggunakan Deluge di Hostinger VPS menyediakan bandwidth khusus untuk torrenting berkelanjutan tanpa memengaruhi koneksi internet rumah Anda atau batasan kuota data. Lingkungan VPS memastikan ketersediaan 24/7 untuk seeding dan pengunduhan, menjaga rasio torrent yang sehat di tracker pribadi bahkan saat komputer rumah Anda offline. Anda mendapatkan manfaat dari kecepatan jaringan kelas enterprise tanpa pembatasan ISP untuk unduhan dan unggahan yang lebih cepat, bandwidth tak terbatas untuk mengelola file besar dan seeding jangka panjang, serta sumber daya khusus yang mencegah aktivitas torrent memengaruhi aplikasi lain. Uptime Hostinger yang andal memastikan torrent tidak pernah berhenti di tengah unduhan karena pemadaman listrik atau masalah jaringan di rumah. Lingkungan yang terisolasi memberikan privasi yang lebih baik dengan alamat IP statis yang tidak terhubung ke alamat rumah Anda, sementara penyimpanan persisten melindungi antrean torrent dan statistik rasio Anda. Infrastruktur kelas profesional menawarkan kecepatan unggah yang superior untuk memenuhi persyaratan seeding di komunitas torrent pribadi.