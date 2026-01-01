Deluge est un client BitTorrent léger et riche en fonctionnalités, basé sur la puissante bibliothèque libtorrent. Conçu dans un souci de flexibilité et de performance, il offre toutes les fonctionnalités essentielles d'un client torrent via une interface web épurée tout en maintenant une faible consommation de ressources. Avec la prise en charge des plugins, de la gestion à distance et l'intégration avec des outils d'automatisation, Deluge est devenu un choix populaire aussi bien pour les utilisateurs occasionnels de torrents que pour les passionnés d'automatisation multimédia avancée gérant des serveurs de téléchargement 24h/24 et 7j/7.

Cas d'utilisation courants

Les utilisateurs à domicile déploient Deluge comme un client torrent fiable pour télécharger des distributions Linux, des logiciels open source et du contenu torrent légal via une interface web accessible depuis n'importe quel appareil. Les passionnés d'automatisation multimédia l'intègrent avec Sonarr, Radarr et Lidarr pour le téléchargement automatisé de contenu avec une catégorisation et une organisation appropriées. Les opérateurs de seedbox l'utilisent pour un seeding torrent haute performance avec suivi du ratio et gestion de la bande passante. Les administrateurs de serveurs distants tirent parti de son architecture client léger pour gérer les torrents sur des serveurs sans interface graphique (headless) sans accès direct à l'interface utilisateur web.

Fonctionnalités clés

Interface utilisateur web accessible depuis n'importe quel navigateur

Chiffrement du protocole pour la confidentialité et le contournement de la limitation de bande passante par les FAI

Prise en charge du DHT (Distributed Hash Table) pour les torrents sans traqueur

Découverte de pairs locaux (LSD) et échange de pairs (PEX)

UPnP et NAT-PMP pour la redirection automatique de ports

Prise en charge des proxys (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) pour le torrenting anonyme

Limites de vitesse globales et par torrent

Planification pour les changements automatiques de limites de vitesse

Système de plugins pour des fonctionnalités étendues

Système d'étiquettes pour l'organisation des torrents

Prise en charge des flux RSS pour les téléchargements automatisés

Prise en charge des web seeds pour des téléchargements plus rapides

Intégration avec Sonarr, Radarr, Lidarr et d'autres outils d'automatisation

Prise en charge du client léger pour la gestion à distance

Compatibilité multiplateforme

Pourquoi déployer Deluge sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Deluge sur un VPS Hostinger offre une bande passante dédiée pour un torrenting continu sans impacter votre connexion internet domestique ou vos plafonds de données. L'environnement VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour le seeding et le téléchargement, maintenant des ratios de torrents sains sur les traqueurs privés même lorsque votre ordinateur domestique est hors ligne. Vous bénéficiez de vitesses réseau de qualité professionnelle sans limitation de bande passante par les FAI pour des téléchargements et des envois plus rapides, d'une bande passante illimitée pour la gestion de fichiers volumineux et le seeding à long terme, et de ressources dédiées empêchant l'activité torrent d'affecter d'autres applications. La disponibilité fiable de Hostinger garantit que les torrents ne s'arrêtent jamais en plein téléchargement en raison de pannes de courant ou de problèmes réseau à domicile. L'environnement isolé offre une meilleure confidentialité avec des adresses IP statiques non liées à votre adresse personnelle, tandis que le stockage persistant protège votre file d'attente de torrents et vos statistiques de ratio. L'infrastructure de qualité professionnelle offre des vitesses d'envoi supérieures pour maintenir les exigences de seeding sur les communautés torrent privées.