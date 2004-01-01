Deluge

Deluge

軽量BitTorrentクライアント、ウェブインターフェースおよびプラグイン対応

デプロイする VPS プランを選択 Deluge

KVM 1
1 vCPUコア
4GBのRAM
50GBのNVMeディスク容量
4TBの帯域幅
¥  789 /月

更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。

約 Deluge

Delugeは、強力なlibtorrentライブラリを基盤として構築された、機能豊富で軽量なBitTorrentクライアントです。柔軟性とパフォーマンスを念頭に設計されており、クリーンなウェブインターフェースを通じて、低いリソース使用量を維持しながら、必要なすべてのトレントクライアント機能を提供します。プラグイン、リモート管理、自動化ツールとの統合をサポートしており、Delugeは、カジュアルなトレントユーザーと、24時間年中無休でダウンロードサーバーを運用する高度なメディア自動化愛好家の両方にとって人気の選択肢となっています。

一般的な使用例

ホームユーザーは、Delugeを信頼性の高いトレントクライアントとして導入し、あらゆるデバイスからアクセス可能なウェブインターフェースを通じて、Linuxディストリビューション、オープンソースソフトウェア、および合法的なトレントコンテンツをダウンロードしています。メディア自動化愛好家は、Sonarr、Radarr、Lidarrと統合し、適切な分類と整理を伴うコンテンツの自動ダウンロードに利用しています。シードボックスオペレーターは、比率追跡と帯域幅管理を備えた高性能トレントシーディングに活用しています。リモートサーバー管理者は、そのシンクライアントアーキテクチャを活用して、ウェブUIに直接アクセスすることなく、ヘッドレスサーバー上のトレントを管理しています。

主な機能

  • どのブラウザからでもアクセス可能なウェブベースのユーザーインターフェース
  • プライバシー保護とISPスロットリング回避のためのプロトコル暗号化
  • トラッカーなしのトレントのためのDHT（分散ハッシュテーブル）サポート
  • ローカルピアディスカバリー（LSD）およびピアエクスチェンジ（PEX）
  • 自動ポートフォワーディングのためのUPnPおよびNAT-PMP
  • 匿名トレントのためのプロキシサポート（HTTP、SOCKS4、SOCKS5）
  • グローバルおよびトレントごとの速度制限
  • 自動速度制限変更のためのスケジューリング
  • 機能拡張のためのプラグインシステム
  • トレント整理のためのラベルシステム
  • 自動ダウンロードのためのRSSフィードサポート
  • 高速ダウンロードのためのウェブシードサポート
  • Sonarr、Radarr、Lidarr、およびその他の自動化ツールとの統合
  • リモート管理のためのシンクライアントサポート
  • クロスプラットフォーム互換性

Hostinger VPSにDelugeをデプロイする理由

Hostinger VPSにDelugeをデプロイすると、自宅のインターネット接続やデータ上限に影響を与えることなく、継続的なトレントのための専用帯域幅が提供されます。VPS環境は、シーディングとダウンロードのために24時間年中無休の可用性を確保し、自宅のコンピューターがオフラインの場合でもプライベートトラッカーで健全なトレント比率を維持します。エンタープライズグレードのネットワーク速度により、ISPスロットリングなしでより高速なダウンロードとアップロードが可能になり、大容量ファイルの管理と長期シーディングのための無制限の帯域幅、およびトレントアクティビティが他のアプリケーションに影響を与えるのを防ぐ専用リソースの恩恵を受けられます。Hostingerの信頼性の高い稼働時間は、自宅での停電やネットワークの問題によりトレントがダウンロード中に停止することがないようにします。隔離された環境は、自宅の住所にリンクされていない静的IPアドレスにより優れたプライバシーを提供し、永続ストレージはトレントキューと比率統計を保護します。プロフェッショナルグレードのインフラストラクチャは、プライベートトレントコミュニティでのシーディング要件を維持するための優れたアップロード速度を提供します。

デプロイする VPS プランを選択 Deluge

KVM 1
1 vCPUコア
4GBのRAM
50GBのNVMeディスク容量
4TBの帯域幅
¥  789 /月

更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。

このカテゴリの他のアプリを見る

2FAuth

2FAuth

ウェブおよびモバイル向けのセルフホスト型二段階認証コード管理ツール

Actual Budget

Actual Budget

エンベロープ予算編成に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。