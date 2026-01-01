Deluge एक फीचर-रिच, लाइटवेट BitTorrent क्लाइंट है जो शक्तिशाली libtorrent लाइब्रेरी पर बना है। इसे लचीलेपन और परफॉरमेंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, यह कम रिसोर्स उपयोग बनाए रखते हुए एक क्लीन वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सभी आवश्यक टोरेंट क्लाइंट सुविधाएँ प्रदान करता है। प्लगइन्स, रिमोट मैनेजमेंट और ऑटोमेशन टूल्स के साथ इंटीग्रेशन के सपोर्ट के साथ, Deluge कैजुअल टोरेंट यूजर्स और 24/7 डाउनलोड सर्वर चलाने वाले एडवांस्ड मीडिया ऑटोमेशन उत्साही दोनों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।

सामान्य उपयोग के मामले

होम यूजर्स किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकने वाले वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से Linux डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर और लीगल टोरेंट कंटेंट डाउनलोड करने के लिए Deluge को एक विश्वसनीय टोरेंट क्लाइंट के रूप में डिप्लॉय करते हैं। मीडिया ऑटोमेशन उत्साही इसे Sonarr, Radarr और Lidarr के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि उचित कैटेगराइजेशन और ऑर्गनाइजेशन के साथ ऑटोमेटेड कंटेंट डाउनलोड किया जा सके। सीडबॉक्स ऑपरेटर्स इसका उपयोग रेश्यो ट्रैकिंग और बैंडविड्थ मैनेजमेंट के साथ हाई-परफॉरमेंस टोरेंट सीडिंग के लिए करते हैं। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर वेब UI तक सीधी पहुँच के बिना हेडलेस सर्वर पर टोरेंट को मैनेज करने के लिए इसकी थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर का लाभ उठाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकने वाला वेब-आधारित यूजर इंटरफ़ेस

प्राइवेसी और ISP थ्रॉटलिंग बाईपास के लिए प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन

ट्रैकरलेस टोरेंट के लिए DHT (डिस्ट्रिब्यूटेड हैश टेबल) सपोर्ट

लोकल पीयर डिस्कवरी (LSD) और पीयर एक्सचेंज (PEX)

ऑटोमेटिक पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए UPnP और NAT-PMP

एनोनिमस टोरेंटिंग के लिए प्रॉक्सी सपोर्ट (HTTP, SOCKS4, SOCKS5)

ग्लोबल और प्रति-टोरेंट स्पीड लिमिट

ऑटोमेटेड स्पीड लिमिट परिवर्तनों के लिए शेड्यूलिंग

एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी के लिए प्लगइन सिस्टम

टोरेंट ऑर्गनाइजेशन के लिए लेबल सिस्टम

ऑटोमेटेड डाउनलोड के लिए RSS फीड सपोर्ट

तेज़ डाउनलोड के लिए वेब सीड सपोर्ट

Sonarr, Radarr, Lidarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स के साथ इंटीग्रेशन

रिमोट मैनेजमेंट के लिए थिन क्लाइंट सपोर्ट

क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म कम्पैटिबिलिटी

Hostinger VPS पर Deluge क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Deluge डिप्लॉय करने से आपके होम इंटरनेट कनेक्शन या डेटा कैप को प्रभावित किए बिना लगातार टोरेंटिंग के लिए डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलती है। VPS एनवायरनमेंट सीडिंग और डाउनलोडिंग के लिए 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करता है, आपके होम कंप्यूटर के ऑफ़लाइन होने पर भी प्राइवेट ट्रैकर्स पर हेल्दी टोरेंट रेश्यो बनाए रखता है। आपको तेज़ डाउनलोड और अपलोड के लिए बिना ISP थ्रॉटलिंग के एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्क स्पीड का लाभ मिलता है, बड़ी फ़ाइलों और लॉन्ग-टर्म सीडिंग को मैनेज करने के लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और डेडिकेटेड रिसोर्स जो टोरेंट एक्टिविटी को अन्य एप्लिकेशन को प्रभावित करने से रोकते हैं। Hostinger का विश्वसनीय अपटाइम सुनिश्चित करता है कि घर पर बिजली कटौती या नेटवर्क समस्याओं के कारण टोरेंट कभी भी बीच में डाउनलोड होना बंद न हों। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपके होम एड्रेस से लिंक न होने वाले स्टैटिक IP एड्रेस के साथ बेहतर प्राइवेसी प्रदान करता है, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज आपकी टोरेंट क्यू और रेश्यो स्टैटिस्टिक्स को सुरक्षित रखता है। प्रोफेशनल-ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टोरेंट कम्युनिटीज पर सीडिंग आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए सुपीरियर अपलोड स्पीड प्रदान करता है।