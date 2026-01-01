Deluge — це багатофункціональний, легкий BitTorrent-клієнт, побудований на потужній бібліотеці libtorrent. Розроблений з урахуванням гнучкості та продуктивності, він надає всі основні функції торрент-клієнта через чистий веб-інтерфейс, зберігаючи при цьому низьке споживання ресурсів. Завдяки підтримці плагінів, віддаленого керування та інтеграції з інструментами автоматизації, Deluge став популярним вибором як для звичайних користувачів торрентів, так і для ентузіастів розширеної автоматизації медіа, які керують серверами завантаження 24/7.

Поширені випадки використання

Домашні користувачі розгортають Deluge як надійний торрент-клієнт для завантаження дистрибутивів Linux, відкритого програмного забезпечення та легального торрент-контенту через веб-інтерфейс, доступний з будь-якого пристрою. Ентузіасти автоматизації медіа інтегрують його з Sonarr, Radarr та Lidarr для автоматичного завантаження контенту з належною категоризацією та організацією. Оператори сідбоксів використовують його для високопродуктивного роздавання торрентів з відстеженням співвідношення та керуванням трафіком. Адміністратори віддалених серверів використовують його тонку клієнтську архітектуру для керування торрентами на безголових серверах без прямого доступу до веб-інтерфейсу.

Ключові функції

Веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера

Шифрування протоколу для конфіденційності та обходу обмежень інтернет-провайдера

Підтримка DHT (розподіленої хеш-таблиці) для торрентів без трекерів

Локальне виявлення пірів (LSD) та обмін пірами (PEX)

UPnP та NAT-PMP для автоматичного перенаправлення портів

Підтримка проксі (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) для анонімного торрентингу

Глобальні та поторрентові обмеження швидкості

Планування для автоматичної зміни обмежень швидкості

Система плагінів для розширеної функціональності

Система міток для організації торрентів

Підтримка RSS-стрічок для автоматичного завантаження

Підтримка веб-сідів для швидшого завантаження

Інтеграція з Sonarr, Radarr, Lidarr та іншими інструментами автоматизації

Підтримка тонкого клієнта для віддаленого керування

Кросплатформна сумісність

Чому варто розгорнути Deluge на Hostinger VPS

Розгортання Deluge на Hostinger VPS забезпечує виділений трафік для безперервного торрентингу без впливу на ваше домашнє інтернет-з'єднання або обмеження даних. Середовище VPS забезпечує доступність 24/7 для роздавання та завантаження, підтримуючи здорові торрент-співвідношення на приватних трекерах, навіть коли ваш домашній комп'ютер офлайн. Ви отримуєте переваги від мережевих швидкостей корпоративного рівня без обмежень інтернет-провайдера для швидшого завантаження та вивантаження, необмежений трафік для керування великими файлами та довгострокового роздавання, а також виділені ресурси, що запобігають впливу торрент-активності на інші програми. Надійна безвідмовна робота Hostinger гарантує, що торренти ніколи не зупиняться під час завантаження через відключення електроенергії або проблеми з мережею вдома. Ізольоване середовище забезпечує кращу конфіденційність зі статичними IP-адресами, не пов'язаними з вашою домашньою адресою, тоді як постійне сховище захищає вашу чергу торрентів та статистику співвідношення. Інфраструктура професійного рівня пропонує вищі швидкості вивантаження для підтримки вимог до роздавання в приватних торрент-спільнотах.