Deluge
Легкий BitTorrent-клієнт з веб-інтерфейсом та підтримкою плагінів
Про Deluge
Deluge — це багатофункціональний, легкий BitTorrent-клієнт, побудований на потужній бібліотеці libtorrent. Розроблений з урахуванням гнучкості та продуктивності, він надає всі основні функції торрент-клієнта через чистий веб-інтерфейс, зберігаючи при цьому низьке споживання ресурсів. Завдяки підтримці плагінів, віддаленого керування та інтеграції з інструментами автоматизації, Deluge став популярним вибором як для звичайних користувачів торрентів, так і для ентузіастів розширеної автоматизації медіа, які керують серверами завантаження 24/7.
Поширені випадки використання
Домашні користувачі розгортають Deluge як надійний торрент-клієнт для завантаження дистрибутивів Linux, відкритого програмного забезпечення та легального торрент-контенту через веб-інтерфейс, доступний з будь-якого пристрою. Ентузіасти автоматизації медіа інтегрують його з Sonarr, Radarr та Lidarr для автоматичного завантаження контенту з належною категоризацією та організацією. Оператори сідбоксів використовують його для високопродуктивного роздавання торрентів з відстеженням співвідношення та керуванням трафіком. Адміністратори віддалених серверів використовують його тонку клієнтську архітектуру для керування торрентами на безголових серверах без прямого доступу до веб-інтерфейсу.
Ключові функції
- Веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера
- Шифрування протоколу для конфіденційності та обходу обмежень інтернет-провайдера
- Підтримка DHT (розподіленої хеш-таблиці) для торрентів без трекерів
- Локальне виявлення пірів (LSD) та обмін пірами (PEX)
- UPnP та NAT-PMP для автоматичного перенаправлення портів
- Підтримка проксі (HTTP, SOCKS4, SOCKS5) для анонімного торрентингу
- Глобальні та поторрентові обмеження швидкості
- Планування для автоматичної зміни обмежень швидкості
- Система плагінів для розширеної функціональності
- Система міток для організації торрентів
- Підтримка RSS-стрічок для автоматичного завантаження
- Підтримка веб-сідів для швидшого завантаження
- Інтеграція з Sonarr, Radarr, Lidarr та іншими інструментами автоматизації
- Підтримка тонкого клієнта для віддаленого керування
- Кросплатформна сумісність
Чому варто розгорнути Deluge на Hostinger VPS
Розгортання Deluge на Hostinger VPS забезпечує виділений трафік для безперервного торрентингу без впливу на ваше домашнє інтернет-з'єднання або обмеження даних. Середовище VPS забезпечує доступність 24/7 для роздавання та завантаження, підтримуючи здорові торрент-співвідношення на приватних трекерах, навіть коли ваш домашній комп'ютер офлайн. Ви отримуєте переваги від мережевих швидкостей корпоративного рівня без обмежень інтернет-провайдера для швидшого завантаження та вивантаження, необмежений трафік для керування великими файлами та довгострокового роздавання, а також виділені ресурси, що запобігають впливу торрент-активності на інші програми. Надійна безвідмовна робота Hostinger гарантує, що торренти ніколи не зупиняться під час завантаження через відключення електроенергії або проблеми з мережею вдома. Ізольоване середовище забезпечує кращу конфіденційність зі статичними IP-адресами, не пов'язаними з вашою домашньою адресою, тоді як постійне сховище захищає вашу чергу торрентів та статистику співвідношення. Інфраструктура професійного рівня пропонує вищі швидкості вивантаження для підтримки вимог до роздавання в приватних торрент-спільнотах.
