Apie Code-Server
„Code-Server“ suteikia visas „Visual Studio Code“ galimybes tavo naršyklėje, leidžiant profesionaliai kurti iš bet kurio įrenginio, turinčio interneto ryšį. Sukurtas „Coder“ ir pagrįstas „Microsoft“ atvirojo kodo VS Code projektu, „Code-Server“ suteikia identišką redagavimo patirtį kaip ir darbalaukio programa, tačiau veikia visiškai tavo serveryje. Ši architektūra leidžia turėti nuoseklias kūrimo aplinkas įvairiuose įrenginiuose, galingą serverio pusės kompiliavimą ir testavimą, kūrimą iš planšetinių kompiuterių ir „Chromebook“ įrenginių bei bendradarbiavimo kodavimo sesijas, kuriose keli kūrėjai gali dirbti su ta pačia kodo baze. Naršyklės pagrindu veikiantis metodas pašalina poreikį diegti kūrimo įrankius lokaliai, saugo jautrų kodą tavo infrastruktūroje, o ne vietiniuose įrenginiuose, ir suteikia prieigą prie serverio išteklių reikliems kūrimo procesams. Su palaikymu visai VS Code plėtinių parduotuvei, integruota terminalo prieiga, „Git“ integravimu ir derinimo galimybėmis, „Code-Server“ tapo esmine infrastruktūra nuotolinėms komandoms, debesų pagrindu veikiančiam kūrimui ir visiems, ieškantiems nuo vietos nepriklausomų kodavimo galimybių.
Dažniausi naudojimo atvejai
Nuotoliniai kūrėjai ir skaitmeniniai klajokliai naudoja „Code-Server“, kad palaikytų nuoseklias kūrimo aplinkas, pasiekiamas iš bet kurios vietos, koduodami iš nešiojamųjų kompiuterių keliaujant, planšetinių kompiuterių kavinėse ar pasiskolintų kompiuterių, neįdiegdami kūrimo įrankių, tuo pačiu metu saugiai laikydami visus projektus ir prisijungimo duomenis VPS serveryje, o ne nešiodami juos potencialiai pažeidžiamuose vietiniuose įrenginiuose. Kūrimo komandos diegia „Code-Server“, kad standartizuotų aplinkas tarp komandos narių, pašalindamos problemas „veikia mano kompiuteryje“, užtikrindamos, kad visi koduotų su ta pačia serverio konfigūracija, priklausomybėmis ir įrankiais, su papildoma lengvo prisijungimo nauda, kai nauji kūrėjai tiesiog pasiekia URL, užuot praleidę dienas konfigūruodami vietines aplinkas. Studentai ir pedagogai naudoja „Code-Server“ programavimo mokymui, kur besimokantieji pasiekia identiškas iš anksto sukonfigūruotas aplinkas per naršyklės skirtukus, pašalindami sąrankos kliūtis ir užtikrindami, kad visi turėtų tuos pačius įrankius, nepriklausomai nuo jų asmeninio kompiuterio specifikacijų ar operacinės sistemos. „DevOps“ inžinieriai naudoja „Code-Server“ infrastruktūros kaip kodo kūrimui tiesiogiai serveriuose, kur bus diegiamos konfigūracijos, redaguodami „Kubernetes“ manifestus, „Terraform“ failus ir diegimo scenarijus, prisijungę prie tikslinės infrastruktūros, su tiesioginiu testavimu prieš realias paslaugas ir duomenų bazes, o ne vietinius maketus.
Pagrindinės funkcijos
- Visapusiška Visual Studio Code patirtis naršyklėje
- Visapusiškas plėtinių parduotuvės palaikymas
- Integruotas terminalas su „shell“ prieiga
- „Git“ integravimas su versijų valdymu
- Kelių failų redagavimas ir padalinti rodiniai
- „Intellisense“ ir kodo užbaigimas
- Integruotas derinimo įrankis kelioms kalgoms
- Pritaikomos temos ir klaviatūros spartieji klavišai
- Failų naršyklė ir paieška projektuose
- Bendradarbiavimo „Live Share“ palaikymas
- SSH raktų valdymas „Git“ operacijoms
- Progresyviosios žiniatinklio programos diegimas
- Slaptažodžio ir „sudo“ autentifikavimas
- Nuolatinė darbo sritis ir nustatymai
Išteklių reikalavimai ir paleidimo laikas
„Code-Server“ pagrindiniam naudojimui reikia nuo 512 MB iki 1 GB RAM, o atminties suvartojimas priklauso nuo atidarytų projektų, aktyvių plėtinių ir kalbos serverių. Lengvi projektai su minimaliais plėtiniais patogiai veikia su 512 MB, o dideliems „JavaScript“ / „TypeScript“ projektams su keliais kalbos serveriais optimaliam veikimui gali prireikti 2 GB ar daugiau. Pradinis paleidimas trunka 10–15 sekundžių, kol programa inicijuoja „VS Code“ aplinką ir įkelia įdiegtus plėtinius. Pirmą kartą nustatant reikia prisijungti prie žiniatinklio sąsajos su sugeneruotu slaptažodžiu, tada pasirinktinai įdiegti plėtinius, konfigūruoti temas ir nustatyti „Git“ prisijungimo duomenis. Konfigūracijos apimtis saugo tavo darbo srities failus, įdiegtus plėtinius, vartotojo nustatymus ir SSH raktus – saugojimo reikalavimai priklauso nuo projekto dydžio, tačiau tipinės kūrimo aplinkos svyruoja nuo 1 iki 10 GB. „Code-Server“ našumas paprastai yra puikus redagavimui ir naršymui, nors kompiliavimo ir kūrimo procesai priklauso nuo serverio procesoriaus galimybių, o pranašumas yra tas, kad intensyvios operacijos vykdomos VPS ištekliais, o ne eikvoja nešiojamojo kompiuterio bateriją.
Saugumo aspektai
Šis „Code-Server“ diegimas atskleidžia visą kūrimo aplinką su terminalo prieiga atsitiktiniame prievade, apsaugotą slaptažodžio autentifikavimu. Sugeneruotas slaptažodis suteikia prieigą prie žiniatinklio sąsajos, o SUDO_PASSWORD įgalina padidintas teises integruotame terminale paketų diegimui ir sistemos administravimui. Kadangi „Code-Server“ suteikia prieigą prie apvalkalo, bet kas, turintis slaptažodį, iš esmės turi komandinės eilutės prieigą prie konteinerio ir gali vykdyti savavališką kodą, skaityti aplinkos kintamuosius ir pasiekti prijungtus tomus. Gamybiniam naudojimui naudok stiprius slaptažodžius, apribok VPS ugniasienės taisykles patikimais IP adresais, pastatyk „Code-Server“ už atvirkštinio tarpinio serverio su SSL sertifikatais ir papildomu autentifikavimu bei reguliariai atnaujink konteinerį, kad gautum saugumo pataisas. SSH raktus „Git“ operacijoms saugok /config/.ssh kataloge su atitinkamais leidimais ir būk atsargus dėl to, kokie prisijungimo duomenys ir paslaptys yra tavo darbo srityje, nes bet kas, prisijungęs prie „Code-Server“, gali skaityti visus failus. Konfigūracijos apimtis apima visą tavo kūrimo darbo sritį, įskaitant šaltinio kodą, prisijungimo duomenis ir potencialiai jautrius konfigūracijos failus – užtikrink tinkamas atsargines kopijas ir prieigos kontrolę. Apsvarstyk galimybę paleisti „Code-Server“ izoliuotame VPS, jei dirbi su jautriomis kodų bazėmis, ir venk tiesioginio jo atskleidimo viešajam internetui be papildomų saugumo sluoksnių.
Kodėl verta diegti „Code-Server“ „Hostinger VPS“?
„Code-Server“ diegimas „Hostinger VPS“ sukuria nuolatinę debesies pagrindu veikiančią kūrimo aplinką, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio bet kur, pašalinant vietinės kūrimo aplinkos apribojimus ir leidžiant iš tiesų nuo vietos nepriklausomą programavimą. Nuolat veikiantis VPS užtikrina, kad tavo kūrimo aplinka būtų pasiekiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, leidžiantis tau iš karto pradėti programuoti iš bet kurios naršyklės, nelaukiant, kol įsikels vietiniai įrankiai, ar sinchronizuojant projektus tarp įrenginių. Kai VPS resursai tvarko kompiliavimą, kūrimą ir testavimą, taupoma vietinio įrenginio baterijos energija ir išlaikomas našumas, naudojant serverio lygio procesorių ir atmintį intensyvioms kūrimo užduotims. Komandoms, centralizavus „Code-Server“ VPS serveryje, leidžia akimirksniu paruošti aplinką naujiems kūrėjams, užtikrina nuoseklų įrankių naudojimą visoje organizacijoje ir suteikia galimybę dalytis kūrimo aplinkomis, tiesiog pasidalijant URL ir prisijungimo duomenimis. Nuolatinė saugykla užtikrina, kad tavo projektai, įdiegti plėtiniai ir konfigūracijos išliktų saugūs po konteinerių atnaujinimų ir įrenginių pakeitimų, sukuriant patikimą kūrimo centrą, kuris atlaiko nešiojamojo kompiuterio gedimus, OS perinstaliavimus ar įrenginių atnaujinimus. Integracija su kitomis VPS talpinamomis paslaugomis, tokiomis kaip duomenų bazės, „Docker“ registrai ir testavimo aplinkos, tampa paprasta, nes „Code-Server“ veikia tame pačiame tinkle, leidžiant realistiškai kurti, naudojant tikrą infrastruktūrą, o ne vietinius maketus. Kūrėjams, dirbantiems su didelėmis kodų bazėmis ar daug resursų reikalaujančiomis sistemomis, „Code-Server“ talpinimas VPS serveryje su dedikuotais resursais užtikrina geresnį našumą nei vietinis kūrimas naudojant kuklius nešiojamuosius kompiuterius, išlaikant visišką tavo kūrimo aplinkos kontrolę, nepriklausant nuo komercinių debesų IDE.
