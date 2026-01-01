Adminer
Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemas
Apie Adminer
Adminer yra elegantiškas, lengvas duomenų bazių valdymo įrankis, kuris pasižymi įmonės lygio funkcionalumu, supakuotu į nepaprastai mažą paketą. Iš pradžių sukurtas kaip paprastesnė alternatyva phpMyAdmin, Adminer palaiko įspūdingą duomenų bazių sistemų spektrą, įskaitant MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch ir MongoDB – visa tai per vieną, vieningą sąsają. Nepaisant minimalaus dydžio, Adminer suteikia išsamias duomenų bazių valdymo galimybes, įskaitant lentelių naršymą, įrašų redagavimą, SQL užklausų vykdymą, vartotojų ir teisių valdymą, duomenų importavimą ir eksportavimą bei duomenų bazių schemų peržiūrą. Jo švari, intuityvi sąsaja leidžia sudėtingas duomenų bazių operacijas pasiekti tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems kūrėjams.
Dažniausi naudojimo atvejai
Adminer puikiai tinka žiniatinklio kūrėjams, kuriems reikia greitos ir patikimos prieigos prie savo programų duomenų bazių, be sudėtingų duomenų bazių valdymo įrankių diegimo ir konfigūravimo. Duomenų bazių administratoriai vertina Adminer galimybę valdyti kelis duomenų bazių tipus iš vienos sąsajos, todėl jis idealiai tinka aplinkoms su nevienalytėmis duomenų bazių sistemomis. DevOps inžinieriai naudoja Adminer greitam duomenų bazių trikčių šalinimui ir duomenų tikrinimui diegimo ir derinimo sesijų metu. Laisvai samdomi specialistai ir agentūros naudojasi Adminer lengvumu, kad suteiktų klientams paprastą prieigą prie duomenų bazių, neatskleidžiant SSH ar nereikalaujant sudėtingų įrankių diegimo.
Pagrindinės funkcijos
- Palaikymas 11+ duomenų bazių sistemų viename įrankyje
- Nepaprastai lengvas (vienas PHP failas)
- Prisijungimas prie kelių duomenų bazių vienu metu
- Vykdyk pasirinktines SQL užklausas su sintaksės paryškinimu
- Naršyk, redaguok ir ištrink duomenų bazių įrašus
- Importuok ir eksportuok duomenis (SQL, CSV)
- Kurk ir modifikuok lenteles bei schemas
- Valdyk vartotojus ir teises
- Peržiūrėk išorinių raktų ryšius
- Prieinama 43 kalbomis
Kodėl verta diegti Adminer Hostinger VPS serveryje
Įdiegus Adminer Hostinger VPS serveryje, tu iškart gauni prieigą prie visų tavo VPS talpinamų duomenų bazių valdymo, nereikalaujant diegti sunkių darbalaukio programų ar sudėtingų žiniatinklio įrankių. Su minimaliais resursų reikalavimais, Adminer efektyviai veikia kartu su kitomis tavo paslaugomis, suteikdamas žiniatinklio sąsają, prieinamą iš bet kurios vietos. Hostinger VPS izoliuota aplinka užtikrina, kad tavo duomenų bazių prisijungimo duomenys ir informacija išliktų saugūs, tačiau lengvai pasiekiami, kai tau reikia atlikti duomenų bazių operacijas. Dėl to Hostinger VPS idealiai tinka Adminer paleisti kaip tavo pagrindinę duomenų bazių valdymo sąsają kūrimo, derinimo ir administravimo užduotims.
