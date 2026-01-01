Adminer é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados elegante e leve que oferece funcionalidade de nível empresarial em um pacote notavelmente pequeno. Originalmente criado como uma alternativa mais simples ao phpMyAdmin, o Adminer suporta uma impressionante variedade de sistemas de banco de dados, incluindo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch e MongoDB — tudo através de uma única interface unificada. Apesar de sua pegada mínima, o Adminer oferece recursos abrangentes de gerenciamento de banco de dados, incluindo navegação de tabelas, edição de registros, execução de consultas SQL, gerenciamento de usuários e permissões, importação e exportação de dados e visualização de esquemas de banco de dados. Sua interface limpa e intuitiva torna as operações complexas de banco de dados acessíveis tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.

Casos de Uso Comuns

O Adminer é perfeito para desenvolvedores web que precisam de acesso rápido e confiável aos seus bancos de dados de aplicativos sem a sobrecarga de instalar e configurar ferramentas complexas de gerenciamento de banco de dados. Administradores de banco de dados apreciam a capacidade do Adminer de gerenciar vários tipos de banco de dados a partir de uma única interface, tornando-o ideal para ambientes com sistemas de banco de dados heterogêneos. Engenheiros de DevOps usam o Adminer para solução de problemas de banco de dados rápida e inspeção de dados durante sessões de implantação e depuração. Freelancers e agências aproveitam a natureza leve do Adminer para fornecer aos clientes acesso simples ao banco de dados sem expor SSH ou exigir instalações complexas de ferramentas.

Principais Recursos

Suporte para mais de 11 sistemas de banco de dados em uma ferramenta

Incrivelmente leve (arquivo PHP único)

Conecte-se a vários bancos de dados simultaneamente

Execute consultas SQL personalizadas com destaque de sintaxe

Navegue, edite e exclua registros de banco de dados

Importe e exporte dados (SQL, CSV)

Crie e modifique tabelas e esquemas

Gerencie usuários e permissões

Visualize relacionamentos de chave estrangeira

Disponível em 43 idiomas

Por que implantar o Adminer no VPS da Hostinger

Implantar o Adminer em um VPS da Hostinger oferece acesso instantâneo ao gerenciamento de banco de dados para todos os seus bancos de dados hospedados em VPS sem instalar aplicativos de desktop pesados ou ferramentas complexas baseadas na web. Com requisitos mínimos de recursos, o Adminer funciona de forma eficiente junto com seus outros serviços, fornecendo uma interface baseada na web acessível de qualquer lugar. O ambiente isolado do VPS da Hostinger garante que suas credenciais de banco de dados e dados permaneçam seguros, ao mesmo tempo em que são facilmente acessíveis quando você precisa realizar operações de banco de dados. Isso torna o VPS da Hostinger ideal para executar o Adminer como sua interface de gerenciamento de banco de dados preferida para tarefas de desenvolvimento, depuração e administração.