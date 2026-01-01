Adminer هو أداة أنيقة وخفيفة الوزن لإدارة قواعد البيانات تجمع وظائف على مستوى المؤسسات في حزمة صغيرة بشكل ملحوظ. تم إنشاؤه في الأصل كبديل أبسط لـ phpMyAdmin، ويدعم Adminer مجموعة رائعة من أنظمة قواعد البيانات بما في ذلك MySQL و MariaDB و PostgreSQL و SQLite و MS SQL و Oracle و Firebird و SimpleDB و Elasticsearch و MongoDB—كل ذلك من خلال واجهة واحدة موحدة. على الرغم من بصمته الضئيلة، يوفر Adminer إمكانات شاملة لإدارة قواعد البيانات بما في ذلك تصفح الجداول وتعديل السجلات وتنفيذ استعلامات SQL وإدارة المستخدمين والأذونات واستيراد وتصدير البيانات وعرض مخططات قواعد البيانات. واجهته النظيفة والبديهية تجعل عمليات قواعد البيانات المعقدة سهلة الوصول لكل من المبتدئين والمطورين ذوي الخبرة.

حالات الاستخدام الشائعة

Adminer مثالي لمطوري الويب الذين يحتاجون إلى وصول سريع وموثوق إلى قواعد بيانات تطبيقاتهم دون عناء تثبيت وتكوين أدوات إدارة قواعد البيانات المعقدة. يقدر مسؤولو قواعد البيانات قدرة Adminer على إدارة أنواع قواعد بيانات متعددة من واجهة واحدة، مما يجعله مثاليًا للبيئات التي تحتوي على أنظمة قواعد بيانات غير متجانسة. يستخدم مهندسو DevOps برنامج Adminer لاستكشاف أخطاء قواعد البيانات وإصلاحها بسرعة وفحص البيانات أثناء عمليات النشر وتصحيح الأخطاء. يستفيد المستقلون والوكالات من طبيعة Adminer خفيفة الوزن لتزويد العملاء بوصول بسيط إلى قواعد البيانات دون الكشف عن SSH أو طلب تثبيت أدوات معقدة.

الميزات الرئيسية

دعم لأكثر من 11 نظام قاعدة بيانات في أداة واحدة

خفيف الوزن بشكل لا يصدق (ملف PHP واحد)

اتصل بقواعد بيانات متعددة في وقت واحد

نفّذ استعلامات SQL مخصصة مع تمييز بناء الجملة

تصفح سجلات قواعد البيانات وعدّلها واحذفها

استورد وصدر البيانات (SQL، CSV)

أنشئ الجداول والمخططات وعدّلها

أدر المستخدمين والأذونات

اعرض علاقات المفاتيح الخارجية

متوفر بـ 43 لغة

لماذا تنشر Adminer على Hostinger VPS

يمنحك نشر Adminer على Hostinger VPS وصولاً فوريًا لإدارة قواعد البيانات لجميع قواعد بياناتك المستضافة على VPS دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات سطح مكتب ثقيلة أو أدوات معقدة قائمة على الويب. بفضل متطلبات الموارد الدنيا، يعمل Adminer بكفاءة جنبًا إلى جنب مع خدماتك الأخرى، ويوفر واجهة قائمة على الويب يمكن الوصول إليها من أي مكان. تضمن بيئة Hostinger VPS المعزولة بقاء بيانات اعتماد قاعدة البيانات وبياناتك آمنة مع سهولة الوصول إليها عندما تحتاج إلى إجراء عمليات قاعدة البيانات. هذا يجعل Hostinger VPS مثاليًا لتشغيل Adminer كواجهة إدارة قواعد البيانات المفضلة لديك لمهام التطوير وتصحيح الأخطاء والإدارة.