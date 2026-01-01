Adminer 是一款优雅、轻量级的数据库管理工具，它将企业级功能集成到一个极其小巧的软件包中。Adminer 最初是作为 phpMyAdmin 的一个更简单的替代品而创建的，它支持一系列令人印象深刻的数据库系统，包括 MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、Firebird、SimpleDB、Elasticsearch 和 MongoDB——所有这些都通过一个统一的界面实现。尽管占用资源极少，Adminer 仍提供全面的数据库管理功能，包括浏览表、编辑记录、执行 SQL 查询、管理用户和权限、导入和导出数据以及查看数据库架构。其简洁直观的界面使复杂的数据库操作对初学者和经验丰富的开发人员都易于访问。

常见用例

Adminer 非常适合需要快速可靠地访问其应用程序数据库的 Web 开发人员，而无需安装和配置复杂数据库管理工具的额外开销。数据库管理员赞赏 Adminer 能够通过单一界面管理多种数据库类型，这使其成为异构数据库系统环境的理想选择。DevOps 工程师在部署和调试会话期间使用 Adminer 进行快速数据库故障排除和数据检查。自由职业者和代理机构利用 Adminer 的轻量级特性，为客户提供简单的数据库访问，而无需暴露 SSH 或要求安装复杂的工具。

主要功能

在一个工具中支持 11+ 种数据库系统

极其轻量级（单个 PHP 文件）

同时连接到多个数据库

执行带语法高亮的自定义 SQL 查询

浏览、编辑和删除数据库记录

导入和导出数据（SQL、CSV）

创建和修改表和架构

管理用户和权限

查看外键关系

提供 43 种语言版本

为何在 Hostinger VPS 上部署 Adminer

在 Hostinger VPS 上部署 Adminer，您可以即时访问所有 VPS 托管数据库的数据库管理功能，而无需安装笨重的桌面应用程序或复杂的基于 Web 的工具。Adminer 资源需求极少，可与您的其他服务高效运行，提供可从任何地方访问的基于 Web 的界面。Hostinger VPS 的隔离环境确保您的数据库凭据和数据保持安全，同时在您需要执行数据库操作时仍可轻松访问。这使得 Hostinger VPS 成为运行 Adminer 作为您进行开发、调试和管理任务的首选数据库管理界面的理想选择。